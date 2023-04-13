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Паска с орешками и апельсиновой цедрой. Невероятный рецепт от Клопотенко

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Четверг 13 апреля 2023 11:45
Паска с орешками и апельсиновой цедрой. Невероятный рецепт от Клопотенко Рецепт паски от Клопотенко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Выпекание пасок на Пасху - это своеобразное таинство. Так, среди разнообразия вариантов этой праздничной выпечки трудно определиться, какую приготовить. Попробуйте приготовить паску от Евгения Клопотенко, украшенную орешками и апельсиновой цедрой!

Рецептом кулинар поделился на своей странице в Instagram.

Подготовка к приготовлению

  • В миске разведите 20 г дрожжей,150 мл молока и 1 ст. л сахара. Отставьте на 20 минут.
  • 8 желтков взбейте с 200 г сахара.
  • 50 г грецких орехов замочите в 50 мл молока.
  • 100 г сливочного масла растопите.
  • снимите цедру с 2 апельсинов.

Пошаговый рецепт приготовления

Замесите опару - 500 г муки и взбитые желтки. Поставьте эту смесь подойти примерно на 20–30 минут.

Затем, добавьте в муку с желтками: цедру апельсина, растопленное масло и орехи.

Хорошо замесите тесто. Поставьте его на час подходить в теплое место.

Форму для паски застелите пергаментом, выложите в нее тесто и дайте постоять ему еще 20 минут.

Выпекайте примерно 50 минут при 180 градусах.

Как сделать помадку

Пока паска стынет, вы как раз можете сделать помадку. Взбейте 2 белка, добавьте к ним 200 г сахарной пудры. Потом замочите в 50 мл воды 5-7 г желатина. Растопите его на водяной бане. Смешайте венчиком желатин и глазурь.

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рецепт Евгений Клопотенко