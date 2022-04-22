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Паска без дрожжей, которая будет готова уже через час

Скриншот видео: Такими будут наши паски
Автор: Светлана Мащенко

Если у вас совсем мало времени на вымешивание и расстройку теста, можно быстро приготовить вкуснейшую паску, в которой не будет дрожжей, зато будет много творога. Такая выпечка не только вкусная, но в некоторой мере даже полезная.

Рецепт появился у украинского блогера Alina FooDee.

Приготовление такой паски с учетом выпечки займет всего один час, а глазурь готовится буквально за минуту.

Все компоненты для паски должны быть комнатной температуры.

Ингредиенты (на 3 паски диаметром 9 см и высотой 8,5 см):

  • Творог - 300 г (5%)
  • Яйцо - 3 шт. (если яйца маленькие, то 4 шт.)
  • Сахар - 150-180 г
  • Ванильный сахар - 20 г
  • Растопленное сливочное масло - 70 г (комнатной температуры)
  • Разрыхлитель - 15 г
  • Цедра половины лимона
  • Щепотка соли
  • Сухофрукты - 130 г
  • Мука - 220-240 г (добавьте сначала 200, и смотрите, нужно ли еще)

Для глазури:

  • Сгущенное молоко - 3 ст. л.
  • Сухое молоко - 3 ст. л. (до желаемой густоты, можно вместо сухого молока молочную детскую смесь или сахарную пудру, но будет очень сладко)

Вот так будет выглядеть наша паска в разрезе:

Скриншот

Пошаговое приготовление

Творог перетрите через сито или измельчите блендером до однородности.

Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Добавьте растопленное сливочное масло комнатной температуры, цедру лимона.

Для приятного желтоватого цвета мякиша можно добавить 1/4 ч. л. куркумы, но не переборщите, чтобы ее вкуса не было в готовом изделии.

Добавляйте в яичную массу частями перетертый творог, перемешивайте миксером на медленной скорости до однородности.

Муку смешайте с разрыхлителем, сначала - около 200 г муки, потом добавлять нужно постепенно, следя за консистенцией теста: оно должно быть густое, очень липкое и тягучее.

Добавьте сухофрукты или цукаты. Их нужно заранее запарить в кипятке в течение 5-10 минут, а затем хорошо просушить бумажными полотенцами. Вмесите их в тесто.

Формочки смажьте растительным маслом, выложите в каждую около 330 г теста. Ложкой, смазанной растительным маслом, разровняйте поверхность паски, немного округляя ее.

Выпекать нужно 40-45 минут при 160-170 градусах на уровне чуть ниже среднего. В последние 3-5 минут можно включить верхний гриль и конвекцию, чтобы паски хорошо подрумянились.

Остывшие паски смажьте глазурью. Для глазури нужно смешать до однородности сгущенное и сухое молоко.

Ранее мы писали, как сделать глазурь идеальной.

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