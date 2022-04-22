Паска без дрожжей, которая будет готова уже через час

Если у вас совсем мало времени на вымешивание и расстройку теста, можно быстро приготовить вкуснейшую паску, в которой не будет дрожжей, зато будет много творога. Такая выпечка не только вкусная, но в некоторой мере даже полезная.
Рецепт появился у украинского блогера Alina FooDee.
Приготовление такой паски с учетом выпечки займет всего один час, а глазурь готовится буквально за минуту.
Все компоненты для паски должны быть комнатной температуры.
Для глазури:
Вот так будет выглядеть наша паска в разрезе:
Скриншот
Творог перетрите через сито или измельчите блендером до однородности.
Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Добавьте растопленное сливочное масло комнатной температуры, цедру лимона.
Для приятного желтоватого цвета мякиша можно добавить 1/4 ч. л. куркумы, но не переборщите, чтобы ее вкуса не было в готовом изделии.
Добавляйте в яичную массу частями перетертый творог, перемешивайте миксером на медленной скорости до однородности.
Муку смешайте с разрыхлителем, сначала - около 200 г муки, потом добавлять нужно постепенно, следя за консистенцией теста: оно должно быть густое, очень липкое и тягучее.
Добавьте сухофрукты или цукаты. Их нужно заранее запарить в кипятке в течение 5-10 минут, а затем хорошо просушить бумажными полотенцами. Вмесите их в тесто.
Формочки смажьте растительным маслом, выложите в каждую около 330 г теста. Ложкой, смазанной растительным маслом, разровняйте поверхность паски, немного округляя ее.
Выпекать нужно 40-45 минут при 160-170 градусах на уровне чуть ниже среднего. В последние 3-5 минут можно включить верхний гриль и конвекцию, чтобы паски хорошо подрумянились.
Остывшие паски смажьте глазурью. Для глазури нужно смешать до однородности сгущенное и сухое молоко.
Ранее мы писали, как сделать глазурь идеальной.