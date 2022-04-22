Паска без дріжджів, яка буде готова вже через годину

Якщо у вас зовсім мало часу на вимішування і розтирання тесту, можна швидко приготувати смачну паску, в якій не буде дріжджів, зате буде багато сиру. Така випічка не тільки смачна, але в деякій мірі навіть корисна.
Рецепт з'явився в українського блогера Alina FooDee.
Приготування такої паски з урахуванням випічки займе всього одну годину, а глазур готується буквально за хвилину.
Всі компоненти для паски повинні бути кімнатної температури.
Для глазурі:
Ось так буде виглядати наша паска в розрізі:
Скріншот
Сир перетріть через сито або подрібніть блендером до однорідності.
Збийте яйця з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі до пишної світлої маси. Додайте розтоплене вершкове масло кімнатної температури, цедру лимона.
Для приємного жовтуватого кольору м'якушки можна додати 1/4 ч.л. куркуми, але не переборщіть, щоб її смаку не було в готовому виробі.
Додавайте в яєчну масу частинами перетертий сир, перемішуйте міксером на повільній швидкості до однорідності.
Борошно змішайте з розпушувачем, спочатку - близько 200 г борошна, потім додавати потрібно поступово, стежачи за консистенцією тіста: воно повинно бути густе, дуже липке і тягуче.
Додайте сухофрукти або цукати. Їх потрібно заздалегідь запарити в окропі протягом 5-10 хвилин, а потім добре просушити паперовими рушниками. Вмісіть їх в тісто.
Формочки змастіть рослинною олією, викладіть в кожну близько 330 г тіста. Ложкою, змащеною олією, розрівняйте поверхню паски, трохи округляючи її.
Випікати потрібно 40-45 хвилин при 160-170 градусах на рівні трохи нижче середнього. В останні 3-5 хвилин можна включити верхній гриль і конвекцію, щоб паски добре підрум'янилися.
Остиглі паски змастіть глазур'ю. Для глазурі потрібно змішати до однорідності згущене і сухе молоко.
Раніше ми писали, як зробити глазур ідеальною.