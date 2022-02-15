Паштет и мед есть, а ложки - нет: смотрите, как выглядит сухой паек для украинских воинов сегодня (видео)
В сети показали сухой паек украинских военных, который рассчитан на один день.
Видеообзор появился YouYube-канале "24 канал".
В пакете находится завтрак, обед и ужин для военнослужащего. Калорийность такого набора 4122 калорий.
Вес такого пакета немного больше, чем полтора килограмма. Большая упаковка содержит в себе три отдельных пакета, в каждом из них отдельный прием пищи.
Что входит в сухпаек
В завтрак входит два пакета галет "Козацьких", четыре стика сахара, стик растворимого кофе, печеночный паштет и каша гречневая с говядиной в банке. Интересно, что ни вилка, ни ложка в пакет не входят.
Обед солдата состоит из двух пакетов галет "Козацьких, чая и мясной консервы.
В ужин военного также положили две упаковки галет, два стика с медом, три стика с сахаром, чай и консерва каши с говядиной. Ложек и вилок в пакете также нет.
Как раньше выглядел сухой паек для военных
Интересно, что, например, в 2016 году в пайке для военных были готовые первые блюда в специальных герметичных пакетах. Также в наборах были одноразовые вилки и ложки.
Так выглядел сухпаек в 2016 году (фото: ukrmilitary.com)
Как мы ранее писали, украинским военным выдают пайки с сюрпризом.