Паштет і мед є, а ложки - нема: дивіться, як виглядає сухий пайок для українських воїнів сьогодні (відео)

У мережі показали сухий пайок українських військових, який розрахований на один день.

У пакеті знаходиться сніданок, обід і вечеря для військовослужбовця. Калорійність такого набору 4122 калорій.

Вага такого пакета трохи більше, ніж півтора кілограма. Велика упаковка містить в собі три окремих пакети, в кожному з них окремий прийом їжі.

Що входить в сухпайок

У сніданок входить два пакети галет "Козацьких", чотири стіки цукру, стік розчинної кави, печінковий паштет і каша гречана з яловичиною в банку. Цікаво, що ні вилка, ні ложка в пакет не входять.

Обід солдата складається з двох пакетів галет "Козацьких, чаю та м'ясної консерви.

У вечерю військового також поклали дві упаковки галет, два стіки з медом, три стіки з цукром, чай і консерва каші з яловичиною. Ложок і виделок в пакеті також немає.

Як раніше виглядав сухий пайок для військових

Цікаво, що, наприклад, в 2016 році в пайку для військових були готові перші страви в спеціальних герметичних пакетах. Також в наборах були одноразові вилки і ложки.

Так виглядав сухпайок в 2016 році (фото: ukrmilitary.com)