Украинским военным выдают пайки с сюрпризом: содержимое шокирует любого

В сети показали просроченные пайки военных (коллаж РБК-Украина)

В сети показали содержимое пайков военной части №3030

В сети показали пайки военных, которые им выдают во время патрулирования. Дело в том, что в упаковке питания завелись черви. Вероятно, это произошло из-за неправильного хранения. Видео показали на странице Киев Оперативный в Facebook.

В сообщении отмечается, что такое питание обнаружено в военной части №3030.

"Не очень привычная для нас ситуация, но ребята из военной части №3030 попросили опубликовать видео, где они показывают качество обеда, который им выдали во время патрулирования. Говорят, что после таких находок внутри пакета - проверили еще 10 подобных пайков и 4 из них были с таким же сюрпризом внутри", - сказано в сообщении под видео.

В видеоролике показано, как мужчины вскрывают пластиковую упаковку пайка и там видят червей. На кадрах не ясно, есть ли паразиты в самой еде.

В комментариях украинцы отреагировали на видео и выразили свои эмоции. Многие согласились, что паек с сюрпризом просто хранился в неправильных условиях.

Неужели никому не пришло в голову, что данные пакеты были повреждены с середины упаковки при неправильном хранении или транспортировки, вот содержимое потеряло свой вакуум и со временем там завелись личинки. Возьмите дома один внутренний вакуумный пакет с гуляшом, проткните его и заверните в новый пакет и посмотрите что потом будет в середине!

Это абзац просто, верить или не верить дело каждого, наш сухпай более менее нормальный по обзорам и тд, но это обнять и плакать.

Червей в коробку и на рыбалку.

Ну правильно, беруть на просрочку і клеять стікери з новими датами. Не даремно їх строковики не їдять.

Как мы писали ранее, украинцам показали, как по-новому будут кормить военных.