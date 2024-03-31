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Паштет з квасолі і грибів: автентичний рецепт пісної закуски на відео

Квасолевий паштет з грибами (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Квасолевий паштет з грибами - одна з багатьох закарпатських страв, які готують до постів. Та попри відсутність м’яса чи риби, ця закуска достатньо поживна через якості головних інгредієнтів - квасолі та грибів.

Про те, як приготувати пісний паштет з квасолі з грибами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з українськими стравами "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що знадобиться для квасолевого паштету з грибами

  • Квасоля (відварена) - 500 г
  • Опеньки (сушені) - 15 г
  • Білі гриби (сушені) - 15 г
  • Олія - 70 г
  • Морква - 1 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Вода, в якій замочувалися білі гриби - 150-200 мл
  • Сіль - до смаку
  • Перець - до смаку

Як готувати паштет з квасолі

Сушені гриби, якщо вони домашні, розкласти в окремі миски - окремо білі, окремо опеньки - та залити холодною питною водою, дати настоятися пів години - це пом'якшить гриби для подальшої обробки. Якщо ж гриби купувалися в магазині, перед заливанням їх бажано промити у чистій воді.

Замочіть гриби у воді (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Очищену цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці. Розігрійте пательню, влийте олію, висипте до пательні подрібнені овочі - і смажте на невеликому вогні до м’якого стану, перемішуючи. Пересмажувати овочі не потрібно.

Підсмажте овочі до розм'якшення (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Відтисніть з м’яких грибів воду у миску, та наріжте їх кубиками та додайте до моркви з цибулею. Протушкуйте суміш на невеликому вогні до легкого присмаження. Коли з грибів вийде зайва волога і вони підсмажаться, додайте сіль та перець, перемішайте.

Протушкуйте гриби з овочами (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Влийте до засмажки воду з-під грибів (не більше 200 мл) та протушкуйте суміш ще 15 хвилин. Додайте готову квасолю та перемішайте.

Відварену квасолю додайте до засмажки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ) 

Коли вода випарується наполовину, перекладіть засмажку з квасолею до чаші блендера або до м’ясорубки і перемеліть до стану пюре. Пам’ятайте, що зберігати такий паштет можна лише 2-3 дні у холодильнику, адже квасоля має здатність швидко псуватися.

 

До речі, раніше ми розповідали рецепт запіканки з локшини та сиру.

А також писали про те, як приготувати шухнудлі з мясом і картоплею.

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