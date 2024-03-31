Паштет з квасолі і грибів: автентичний рецепт пісної закуски на відео

Що знадобиться для квасолевого паштету з грибами

Квасоля (відварена) - 500 г

Опеньки (сушені) - 15 г

Білі гриби (сушені) - 15 г

Олія - 70 г

Морква - 1 шт.

Цибуля - 1 шт.

Вода, в якій замочувалися білі гриби - 150-200 мл

Сіль - до смаку

Перець - до смаку

Як готувати паштет з квасолі

Сушені гриби, якщо вони домашні, розкласти в окремі миски - окремо білі, окремо опеньки - та залити холодною питною водою, дати настоятися пів години - це пом'якшить гриби для подальшої обробки. Якщо ж гриби купувалися в магазині, перед заливанням їх бажано промити у чистій воді.

Замочіть гриби у воді (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Очищену цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці. Розігрійте пательню, влийте олію, висипте до пательні подрібнені овочі - і смажте на невеликому вогні до м’якого стану, перемішуючи. Пересмажувати овочі не потрібно.

Підсмажте овочі до розм'якшення (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Відтисніть з м’яких грибів воду у миску, та наріжте їх кубиками та додайте до моркви з цибулею. Протушкуйте суміш на невеликому вогні до легкого присмаження. Коли з грибів вийде зайва волога і вони підсмажаться, додайте сіль та перець, перемішайте.

Протушкуйте гриби з овочами (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Влийте до засмажки воду з-під грибів (не більше 200 мл) та протушкуйте суміш ще 15 хвилин. Додайте готову квасолю та перемішайте.

Відварену квасолю додайте до засмажки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Коли вода випарується наполовину, перекладіть засмажку з квасолею до чаші блендера або до м’ясорубки і перемеліть до стану пюре. Пам’ятайте, що зберігати такий паштет можна лише 2-3 дні у холодильнику, адже квасоля має здатність швидко псуватися.