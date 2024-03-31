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Паштет из фасоли и грибов: аутентичный рецепт постной закуски на видео

Фасолевый паштет с грибами (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Фасолевый паштет с грибами - одно из многих закарпатских блюд, которые готовят к постам. Но, несмотря на отсутствие мяса или рыбы, эта закуска достаточно питательна из-за качества главных ингредиентов - фасоли и грибов.

О том, как приготовить постный паштет из фасоли с грибами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с украинскими блюдами "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для фасолевого паштета с грибами

  • Фасоль (отварная) - 500 г
  • Опята (сушеные) - 15 г
  • Белые грибы (сушеные) - 15 г
  • Масло растительное - 70 г
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Вода, в которой замачивались белые грибы - 150-200 мл
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу

Как готовить паштет из фасоли

Сушеные грибы, если они домашние, разложить в отдельные миски - отдельно белые, отдельно опята - и залить холодной питьевой водой, дать настояться полчаса - это смягчит грибы для дальнейшей обработки. Если же грибы покупались в магазине, перед заливкой их лучше промыть в чистой воде.

Замочите грибы в воде (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Очищенный лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду, влейте масло, высыпьте в сковороду измельченные овощи - и жарьте на небольшом огне до мягкого состояния, перемешивая. Пережаривать овощи не нужно.

Поджарьте овощи до размягчения (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Отожмите из мягких грибов воду в миску, нарежьте их кубиками и добавьте в морковь с луком. Протушите смесь на небольшом огне до легкого поджаривания. Когда из грибов уйдет лишняя влага и они поджарятся, добавьте соль и перец, перемешайте.

Протушите грибы с овощами (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Влейте в зажарку воду из-под грибов (не более 200 мл) и протушите смесь еще 15 минут. Добавьте готовую фасоль и перемешайте.

Отварную фасоль добавьте к зажарке (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Когда вода испарится наполовину, переложите зажарку с фасолью в чашу блендера или мясорубку и перемелите до состояния пюре. Помните, что хранить такой паштет можно только 2-3 дня в холодильнике, ведь фасоль способна быстро портиться.

 

Кстати, раньше мы рассказывали рецепт запеканки из лапши и сыра.

А также писали о том, как приготовить шухнудли с мясом и картофелем.

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