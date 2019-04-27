Пасхальное чудо: Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (фото, видео)

Благодатный огонь сошел на землю
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Воскресения Христова сегодня, 27 апреля. Об этом свидетельствует видео, которое транслировалось в прямом эфире на телеканале "Интер".
На видео видно, что с северной и южной сторон часовни, возведенной над Гробом Господним армянский и православный священники подали огонь, который священнослужители называют Светом истинным.
Благодатный огонь сходит в Кувукли - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был по преданию погребен Иисус Христос. Огонь символизирует свет Воскресения Христова.
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (видео: YouTube/Телеканал Интер (Inter TV channel)
Стоит отметить, что схождение Благодатного огня происходит ежегодно в Великую субботу, которую отмечают ровно за день до Пасхи, в Иерусалимском храме Гроба Господня.
Перед схождением огня обычно проходит богослужение. В нем участвуют группы от Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, от Коптской и Сирийской церквей, а также представители Иерусалимской православной церкви.
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (фото: instagram.com/makamakina)
Накануне Великой субботы в пятницу вечером верующие собираются в храме Гроба Господня, в котором проходит специальное богослужение.
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (фото: instagram.com/zametki_annushki)
Пользователи сети также прокомментировали это событие.
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (фото: Getty Images)
Напомним, что мы писали о традициях Великой субботы - одного из самых насыщенных традициями дней.
Ранее сообщалось о том, что была раскрыта важная тайна Благодатного огня.