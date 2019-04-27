Пасхальное чудо: Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (фото, видео)

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Воскресения Христова сегодня, 27 апреля. Об этом свидетельствует видео, которое транслировалось в прямом эфире на телеканале "Интер".

На видео видно, что с северной и южной сторон часовни, возведенной над Гробом Господним армянский и православный священники подали огонь, который священнослужители называют Светом истинным.

Благодатный огонь сходит в Кувукли - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был по преданию погребен Иисус Христос. Огонь символизирует свет Воскресения Христова.

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (видео: YouTube/Телеканал Интер (Inter TV channel)

Стоит отметить, что схождение Благодатного огня происходит ежегодно в Великую субботу, которую отмечают ровно за день до Пасхи, в Иерусалимском храме Гроба Господня.

Перед схождением огня обычно проходит богослужение. В нем участвуют группы от Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, от Коптской и Сирийской церквей, а также представители Иерусалимской православной церкви.

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (фото: instagram.com/makamakina)

Накануне Великой субботы в пятницу вечером верующие собираются в храме Гроба Господня, в котором проходит специальное богослужение.

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (фото: instagram.com/zametki_annushki)

Пользователи сети также прокомментировали это событие.

Радуйтесь, что Благодатный Огонь сходит это великая милость к нам грешным от Господа﻿;

Не столько веры и ожидания чуда, как скорее сделать фото и потом в соцсети выложить﻿;

Истинный благодатный огонь сам зажигает людям свечи, а не патриархи﻿;

Люди почему вы не верите в большое чудо. И как вы объясните, что он в первые минуты не обжигает?

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (фото: Getty Images)

Напомним, что мы писали о традициях Великой субботы - одного из самых насыщенных традициями дней.

Ранее сообщалось о том, что была раскрыта важная тайна Благодатного огня.