Великоднє диво: Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі (фото, відео)

Благодатний вогонь зійшов на землю
Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі в храмі Воскресіння Христового сьогодні, 27 квітня. Про це свідчить відео, яке транслювалося в прямому ефірі на телеканалі "Інтер".
На відео видно, що з північної та південної сторін каплиці, зведеної над Гробом Господнім вірменський і православний священики подали вогонь, який священнослужителі називають істинним Світлом.
Благодатний вогонь сходить в Кувукли - мармурової каплиці над печерою Гробу Господнього, де і був за переказами похований Ісус Христос. Вогонь символізує світло Воскресіння Христового.
Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі (відео: YouTube/Телеканал Інтер (Inter TV channel)
Варто зазначити, що сходження Благодатного вогню відбувається щорічно у Велику суботу, яку відзначають рівно за день до Великодня в Єрусалимському храмі Гробу Господнього.
Перед сходженням вогню зазвичай проходить богослужіння. У ньому беруть участь групи від Єрусалимського патріархату Вірменської апостольської церкви, від Коптської і Сирійської церков, а також представники Єрусалимської православної церкви.
Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі (фото: instagram.com/makamakina)
Напередодні Великої суботи в п'ятницю ввечері віруючі збираються в храмі Гробу Господнього, в якому проходить спеціальне богослужіння.
Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі (фото: instagram.com/zametki_annushki)
Користувачі мережі також прокоментували цю подію.
Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі (фото: Getty Images)
Нагадаємо, що ми писали про традиції Великої суботи - одного з найбільш насичених традиціями днів.
Раніше повідомлялося про те, що була розкрита важлива таємниця Благодатного вогню.