Великоднє диво: Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі (фото, відео)

Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі в храмі Воскресіння Христового сьогодні, 27 квітня. Про це свідчить відео, яке транслювалося в прямому ефірі на телеканалі "Інтер".

На відео видно, що з північної та південної сторін каплиці, зведеної над Гробом Господнім вірменський і православний священики подали вогонь, який священнослужителі називають істинним Світлом.

Благодатний вогонь сходить в Кувукли - мармурової каплиці над печерою Гробу Господнього, де і був за переказами похований Ісус Христос. Вогонь символізує світло Воскресіння Христового.

Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі (відео: YouTube/Телеканал Інтер (Inter TV channel)

Варто зазначити, що сходження Благодатного вогню відбувається щорічно у Велику суботу, яку відзначають рівно за день до Великодня в Єрусалимському храмі Гробу Господнього.

Перед сходженням вогню зазвичай проходить богослужіння. У ньому беруть участь групи від Єрусалимського патріархату Вірменської апостольської церкви, від Коптської і Сирійської церков, а також представники Єрусалимської православної церкви.

Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі (фото: instagram.com/makamakina)

Напередодні Великої суботи в п'ятницю ввечері віруючі збираються в храмі Гробу Господнього, в якому проходить спеціальне богослужіння.

Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі (фото: instagram.com/zametki_annushki)

Користувачі мережі також прокоментували цю подію.

Радійте, що Благодатний Вогонь сходить це велика милість до нас, грішних від Господа;

Не стільки віри і очікування дива, як швидше зробити фото і потім у соцмережі викласти;

Істинний благодатний вогонь запалює людям свічки, а не патріархи;

Люди чому ви не вірите у велике диво. І як ви поясните, що він у перші хвилини не обпікає?

Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі (фото: Getty Images)

Нагадаємо, що ми писали про традиції Великої суботи - одного з найбільш насичених традиціями днів.

Раніше повідомлялося про те, що була розкрита важлива таємниця Благодатного вогню.