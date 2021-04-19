Великодній кошик 2021 різко подорожчав: нові ціни традиційних страв

Великодній кошик у 2021 році обійдеться українцям набагато дорожче. В середньому подорожчання склало за один рік близько 160 гривень.

Нову вартість великоднього кошика підрахували в Інституті аграрної економіки з посиланням на дані Державної статистики України.

Скільки коштуватиме великодній кошик у 2021 році

У великодній кошик українці зазвичай кладуть: традиційні паски, крашанки, домашню ковбасу, шинку, сало, вершкове масло, м'який та твердий сир, хрін і сіль. З 2020 року вартість цього набору продуктів піднялася на 160 гривень і тепер становитиме 780 гривень.

Яйця подорожчали майже у два рази – за десяток доведеться віддати 38 гривень.

Випічка у 2021 році обійдеться мінімум в 120 гривень за 1 кг.

Домашня ковбаса – 130 гривень за 0,5 кг

Буженина – 135 гривень за 0,5 кг

Сало – 50 гривень за 0,5 кг

Твердий сир – 120 гривень за 0,5 кг

М'який сир – 58 гривень за 0, 5 кг

масло – 114 гривень за 0,5 кг

Ще 14 гривень доведеться віддати за хрін.

Якщо додати в кошик свіжі помідори, огірки, яблука і червоне вино, то кошик подорожчає до 963 гривень.

Яблука – від 10 гривень за 0, 5 кг

Томати тепличні – 25 гривень за 0,5 кг

Огірки – 28 гривень за 0,5 кг

Пляшка церковного "Кагору" – 120 гривень

Скільки буде коштувати Великодня Паска

Більшість інгредієнтів для випічки паски за рік суттєво подорожчали. А це означає, що й готовий продукт виріс в ціні, повідомляє "Україна 24"

Варто відзначити, що українці не печуть одну паску, а роблять відразу кілька штук. Основні складові для випічки – яйця, борошно і цукор.

Найбільше подорожчали яйця – за десять штук на ринку вже просять близько 40 гривень. Борошна потрібно для паски не менше 1 кг – ціна зросла за рік на 10-15%. Ще знадобиться пачка масла, пляшка молока і йогурту, лимон і родзинки.

Всі продукти для святкової паски – 200 гривень. З цього набору вийшло три готові паски, в середньому ціна однієї – близько 70 гривень.