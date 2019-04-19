Пасхальная корзина 2019: что категорически нельзя освящать в церкви

Пасху в 2019 году все православные в мире будут праздновать 28 апреля. Какие продукты стоит положить в пасхальную корзину, что ни в коем случае нельзя освящать в церкви, а также во сколько в этом году украинцам обойдется традиционный набор продуктов, сообщает УНИАН.

По традиции в корзину, которую несут на освящение в церковь, кладут набор продуктов, которые нельзя есть во время Великого поста. Главные атрибуты пасхальной корзины имеют символическое значение.

Основу корзины составляют крашенные яйца и кулич. Яйца символизируют начало новой жизни, а кулич - Небесное Царство. Также с собой в храм можно взять сало, буженину, домашнюю колбасу и молочные продукты.

Другими символическими продуктами в корзине являются хрен, как символ крепких корней и соль, как символ очищения от грехов.

Что запрещено освящать на Пасху? Так, в великий христианский праздник в храм нельзя нести:

алкоголь, за исключением кагора;

кровяную колбасу и продукты, сделанные из крови животных;

украшения, деньги, документы и другие материальные ценности.

ножи и острые предметы.

Пасха 2019 - что нельзя освящать в церкви (фото: pixabay.com)

Стоимость пасхальной корзины в 2019 году составит около 600 гривен:

кулич - от 40 грн 1 шт;

яйца - от 23 грн 10 шт;

колбаса - от 140 грн 1 кг;

сало - от 80 грн 1 кг;

буженина - от 95 грн 1 кг;

сыр - от 120 грн 1 кг;

масло - от 30 грн пачка;

творог - от 40 грн 0,5 кг;

соль - от 10 грн 1 уп.;

хрен - от 10 грн 1 шт.;

кагор - от 40 грн 1 бутылка.

Пасха 2019 - что нельзя освящать в церкви (фото: pixabay.com)

Конечно же цена на традиционные продукты будет варьироваться зависимо от региона, а также от места, где вы приобретете продукты (супермаркет, рынок).

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