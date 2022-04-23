Пасха в условиях войны: как освящать корзинку онлайн и где смотреть богослужения

Комендантский час и отмена ночных богослужений

Все церкви в Украине будут закрыты в ночь с 23 на 24 апреля. Часть областей сможет провести праздничные богослужения в вечернее время или же утром – после комендантского часа.

В областях, где риск провокаций со стороны РФ намного выше – изменили время комендантского часа и там рекомендуют украинцам освящать корзины в домашних условиях.

Это касается Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областей. Там комендантский час начнет действовать с 19:00 часов 23 апреля и до 05:00 24 апреля.

А что об этом говорят в церкви

Священники считают, что запретов и ограничений на участие в богослужениях онлайн не существует. И в первую очередь – безопасность прихожан. Тем более, что за предыдущие два года украинцы уже вынуждены были ограничить посещение храмов и церквей из-за пандемии коронавируса.

Все обряды по освящению пасхальных корзин можно сделать дистанционно. Для этого достаточно включить богослужение в телевизоре или на гаджетах, прослушать и прочитать молитвы.

Где будут транслировать богослужения

Богослужения Православной церкви Украины будут транслировать в эфире национального всеукраинского телемарафона единых новостей – UAРазом. Трансляция из Михайловского Златоверхого собора в Киеве начнется в 23:30.

Богослужения из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве будут транслировать 24 марта с 07:30

Также будут транслировать богослужения на телеканале UA:Культура

Богослужения Митрополита Епифания можно будет посмотреть на официальных страницах ПЦУ в Facebook или YouTube, а также на личной странице предстоятеля Православной церкви Украины в Facebook.

Божественная литургия и Пасхальная утреня, освящение пасок 24 апреля с 07:30 – телеканал Живе ТВ.

Освящение пасок в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве 24 апреля – 16:00 до 19:00 на Facebook.