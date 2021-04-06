На тепло и солнце не рассчитывайте: синоптики огорчили прогнозом на начало мая

Погода в Украине не сильно балует весенним теплом и солнцем, хотя на календаре уже почти середина весны. Апрель будет почти весь прохладный и дождливый и начало мая не сильно порадует хорошей погодой.

О том, какая погода ожидается на майские праздники и Пасху в Украине, говорят новые карты погоды на Gismeteo.

На востоке с 7 по 9 апреля будут идти дожди, на выходных выглянет солнце и немного потеплеет. С 12 апреля температура воздуха пойдет вверх, но дожди будут заливать до 22 числа.

После небольшой передышки ливни снова зарядят почти на 5 дней. Конец месяца будет пасмурный и прохладный.

На майские праздники без осадков, до +16 градусов. А с 3 мая снова пойдут дожди.

Карта погоды в Харькове на месяц

В южных областях до 10 апреля будут идти дожди, потом установится сухая погода и немного потеплеет. С 14 апреля снова ожидаются осадки и небольшие колебания температуры.

После 19 апреля снова немного потеплеет и ожидается несколько сухих дней. С 25 по 28 апреля потеплеет до +15, но будет мокро.

На майские сухо будет только 1 числа, а на Пасху – пасмурно, дождь и +14 градусов. С 3 мая в регионе прогреется до +17, но будут идти дожди.

Карта погоды в Одессе на месяц

На севере Украины ожидаются ливни и мокрый снег, 9 апреля возможна гроза. 10-11 апреля будет сухо и прогреется до +15 градусов.

14 апреля температура прыгнет до +18 градусов, но потом снова упадет. С 18 по 28 апреля синоптики обещают дожди ежедневно, а температура будет держаться от +12 до +15 градусов.

На первые майские выходные ожидается до +15 градусов, пасмурно. С 4 мая снова зарядят дожди.

Карта погоды в Чернигове на месяц

В западных областях возможен снег и мокрый снег до 10 апреля, ночами до -4 градусов мороза. 10-11 апреля погода улучшится – ожидается солнце и потепление до +13 +16 градусов.

13 апреля градусники поднимутся до +20 градусов, но потом снова резко похолодает. С 14 по 27 апреля дожди будут идти почти каждый день, а температура будет колебаться в пределах +11 +14 градусов.

На праздничные выходные ожидается дождь, до +15 +16 градусов. Также дожди будут идти с 3 по 5 мая.

Карта погоды во Львове на месяц

В Киеве 7 апреля ожидается сильный снег с дождем, мокрый снег. 8-9 апреля возможны грозы, а ночью понижение температуры до -1 градуса. 10 и 11 апреля будет тепло и сухо, до +12 +14 градусов.

13-14 апреля воздух прогреется до +17 +18 градусов, но потом снова резко похолодает, до +8 +12 градусов. С 13 по 28 апреля в столице ожидаются сильные дожди и ливни. Температура постепенно начнет подниматься с +12 до +16 градусов.

Майские выходные будут без осадков, но пасмурные, до +15 +16 градусов. 4-5 мая в Киеве снова пойдут дожди.

Карта погоды в Киеве на месяц