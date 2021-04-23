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Киевлян предупредили о сильных ночных заморозках в ближайшие дни

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 14:37
Киевлян предупредили о сильных ночных заморозках в ближайшие дни Фото: в Киеве ожидаются заморозки (фото pixabay.com)
Автор: Андрей Василюк

В течение 24-27 апреля в Киеве ночью ожидаются заморозки в воздухе 0-3°. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Каждую ночь 24-27 апреля в Киеве ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Завтра, 24 апреля, по прогнозу синоптиков, облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью ожидаются заморозки 0-2°, температура днем 7-9° тепла.

Ранее синоптики предупреждали, что 24-27 апреля в Украине ожидаются ночные заморозки. Похолодание прогнозируют по почти всей стране, кроме южных регионов.

Отмечалось, что ночью 24 апреля в западных и северных областях, а также ночью 25-27 апреля во всех регионах, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый). В южных, 24 апреля, и в центральных областях могут быть заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).

Также РБК-Украина писало, что синоптики прогнозируют до конца апреля прохладную погоду, порой с дождем и грозами. Потепления возможны в начале мая.

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