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Пасха 2022 в Украине: когда будем отмечать по православному и католическому календарю

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Воскресенье 31 октября 2021 08:12
Пасха 2022 в Украине: когда будем отмечать по православному и католическому календарю Фото: Пасха 2022 в Украине (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Великий христианский праздник Пасха, который посвящен Воскрешению Иисуса Христа, считается переходящим, так как его дата рассчитывается по лунному календарю. Выпадать празднование может на период с 4 апреля по 8 мая, в зависимости от этого Пасху называют "ранней" или "поздней".

Когда мы будем отмечать этот важнейший религиозный праздник - читайте ниже в нашем материале Styler.

Когда будем праздновать Пасху в 2022 году

Православные христиане отметят главное событие года в воскресенье, 24 апреля. Традиционно, понедельник, 25-го числа, будет выходным днем.

По католическому церковному календарю Пасха будет праздноваться неделей ранее, то есть 17 апреля.

Чтобы вычислить дату православной Пасхи самостоятельно, нужно знать, когда наступит первое полнолуние после дня весеннего равноденствия 21 марта. В первое воскресенье после этого полнолуния и отмечают праздник. Если же эта дата совпадает с еврейским праздником Песах, ее переносят еще на неделю.

Впрочем, самим считать необязательно, так как все уже сделали за нас.

Даты Пасхи до 2030 года (для православных)

  • Пасха 2023 - 16 апреля
  • Пасха 2024 - 5 мая
  • Пасха 2025 - 20 апреля
  • Пасха 2026 - 12 апреля
  • Пасха 2027 - 2 мая
  • Пасха 2028 - 16 апреля
  • Пасха 2029 - 8 апреля
  • Пасха 2030 - 28 апреля

Традиции празднования Пасхи

Накануне Пасхи принято придерживаться семинедельного поста. В следующем году он будет с 7 марта по 23 апреля.

Неделя перед Пасхой считается самой важной - ее называют Страстной, и каждый день в ней имеет особое значение и традиции.

А в сам праздник принято с утра посещать богослужения, освящать паски, крашенки и другое содержимое пасхальной корзины.

Верующие обмениваются приветствиями "Христос Воскрес", "Воистину Воскрес", желают друг другу добра, процветания, благополучия.

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