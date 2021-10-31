Великдень 2022 в Україні: коли будемо відзначати за православним і католицьким календарем

Головне християнське свято Великдень, яке присвячений воскресінню Ісуса Христа, вважається перехідним, так як його дата розраховується за місячним календарем. Випадати святкування може на період з 4 квітня по 8 травня, в залежності від цього Великдень називають "раннім" або "пізнім".

Коли ми будемо відзначати це найважливіше релігійне свято - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Коли святкуватимемо Великдень у 2022 році

Православні християни відзначать головну подію року в неділю, 24 квітня. Традиційно, понеділок, 25-го числа, буде вихідним днем.

За католицьким церковним календарем Великдень святкуватиметься тижнем раніше, тобто 17 квітня.

Щоб обчислити дату православного Великодня самостійно, потрібно знати, коли настане перший повний місяць після дня весняного рівнодення 21 березня. У першу неділю після цього повного місяця і відзначають свято. Якщо ж ця дата збігається з єврейським святом Песах, його переносять ще на тиждень.

Втім, самим рахувати необов'язково, так як всі вже зробили за нас.

Дати Великодня до 2030 року (для православних)

Великдень 2023 - 16 квітня

Великдень 2024 - 5 травня

Великдень 2025 - 20 квітня

Великдень 2026 - 12 квітня

Великдень 2027 - 2 травня

Великдень 2028 - 16 квітня

Великдень 2029 - 8 квітня

Великдень 2030 - 28 квітня

Традиції святкування Великодня

Напередодні Великодня заведено дотримуватися семитижневого посту. Наступного року він буде з 7 березня по 23 квітня.

Тиждень перед Великоднем вважається найважливішим - його називають Страсним, і кожен день в ньому має особливе значення і традиції.

А в саме свято прийнято зранку відвідувати богослужіння, освячувати паски, крашанки та інший вміст великоднього кошика.

Віряни обмінюються привітаннями "Христос Воскрес", "Воістину Воскрес", бажають один одному добра, процвітання, благополуччя.