Пасха 2022: когда будут праздновать православные и католики

Пасха 2022 в Украине будет праздноваться в апреле. Причем, во второй месяц весны этот светлый праздник будут отмечать как православные, так и католики.
Когда будет самая ранняя и самая поздняя Пасха, и на какие даты приходится праздник в 2022 году - читайте в материале Styler ниже.
Как известно, дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю. Это делает Пасху переходящим праздником.
В 2022 году православные будут праздновать Пасху 24 апреля, а католики - на неделю раньше - 17 апреля.
Отметим, что в 2021 году православные отмечали Светлое Христово Воскресение 2 мая, а католики - почти на месяц раньше, аж 4 апреля.
В XXI веке самая ранняя Пасха будет отмечаться 5 апреля. Это произойдет в 2037 и 2048 годах. Но рекорд столетия держит Пасха 2010 - всего 11 лет назад православные праздновали Воскресение Христово 4 апреля.
А самая поздняя Пасха будет отмечаться православными в 2078 году - 8 мая (в прошлый раз такая дата выпадала в далеком 1983-м). Кроме того, Пасха 2051 будет праздноваться 7 мая, а в 2040 году Светлое Христово Воскресение придется на 6 мая.
Кстати, читайте о том, какими молитвами можно освятить и благословить пасхальные корзинки. Они пригодятся вам и в следующем году.