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Великдень 2022: коли святкуватимуть православні та католики

Автор: Дмитрий Войналович

Великдень 2022 в Україні святкуватиметься у квітні. Причому, у другий місяць весни це світле свято відзначатимуть як православні, так і католики.

Коли буде найраніший і найпізніший Великдень, і на які дати припадає свято в 2022 році - читайте в матеріалі Styler нижче.

Коли Великдень 2022

Як відомо, дата Великодня в кожен конкретний рік обчислюється за місячно-сонячним календарем. Це робить Великдень перехідним святом.

У 2022 році православні святкуватимуть Великдень 24 квітня, а католики - на тиждень раніше - 17 квітня.

Відзначимо, що в 2021 році православні відзначали Світле Христове Воскресіння 2 травня, а католики - майже на місяць раніше, аж 4 квітня.

Дати Великодня до 2030 року (для православних)

  • Великдень 2023 - 16 квітня
  • Великдень 2024 - 5 травня
  • Великдень 2025 - 20 квітня
  • Великдень 2026 - 12 квітня
  • Великдень 2027 - 2 травня
  • Великдень 2028 - 16 квітня
  • Великдень 2029 - 8 квітня
  • Великдень 2030 - 28 квітня

Коли буде найраніший і найпізніший Великдень

У XXI столітті найраніший Великдень буде відзначатися 5 квітня. Це відбудеться в 2037 і 2048 роках. Але рекорд століття тримає Великдень 2010 - всього 11 років тому православні святкували Воскресіння Христове 4 квітня.

А найпізніша Пасха буде відзначатися православними в 2078 році - 8 травня (минулого разу така дата випадала в далекому 1983-му). Крім того, Великдень 2051 святкуватиметься 7 травня, а в 2040 році Світле Христове Воскресіння припаде на 6 травня.

До речі, читайте про те, якими молитвами можна освятити і благословити великодні кошики. Вони стануть в нагоді вам і в наступному році.

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