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Праздники и выходные в марте 2021: появился календарь самых важных дат

Новина українською → Суббота 13 февраля 2021 17:30
Праздники и выходные в марте 2021: появился календарь самых важных дат Выходные и праздники в марте 2021 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Март 2021 года подарит нам дополнительный выходной, который приурочен к Международному женскому дню 8 марта. В этому году он выпадает на понедельник, поэтому первые весенние выходные получатся трехдневными. Неделя с 8 по 14 число выпадает в этом году на празднование Масленицы, которое закончится Прощеным воскресеньем, а в конце месяца мы переведем часы на летнее время.

О том, сколько будет дополнительных выходных в первый месяц весны, и о каких важных датах следует помнить, читайте в материале Lite

Сколько будет выходных и рабочих дней в марте 2021

Март начнется с понедельника, а закончится в среду. Из 31-го календарного дня мы будем работать 22 дня, а отдыхать - 9.

В календаре нас ждет дополнительный выходной - 8 марта, таким образом 6-8 марта будут нерабочими.

Выходными днями станут: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта.

Праздники и выходные в марте 2021: появился календарь самых важных дат

Календарь выходных и рабочих дней в марте 2021 (коллаж: РБК-Украина)

Все праздники марта 2021

  • 1 марта - Всемирный день гражданской обороны
  • 3 марта - Всемирный день писателя
  • 6 марта - Вселенская родительская суббота
  • 8 марта - Международный женский день
  • 8-14 марта - Масленица
  • 9 марта - Международный день диджея
  • 13 марта - День землеустроителя
  • 14 марта - День защиты прав потребителей; Прощеное воскресенье
  • 15 марта - Всемиpный день защиты прав потребителей; начало Великого поста.
  • 18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины
  • 21 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
  • 21-27 марта - Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации
  • 21 марта - Всемирный день поэзии; Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации; Международный день кукольника
  • 22 марта - Всемирный день водных ресурсов; День таксиста
  • 23 марта - Всемирный метеорологический день
  • 24 марта - Всемирный день борьбы пpотив туберкулеза
  • 25 марта - Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли; День Службы безопасности Украины
  • 26 марта - День Внутренних войск МВД Украины
  • 27 марта - Международный день театра

А в ночь с 27 на 28 марта нужно будет перевести часы на летнее время. Стрелки мы накрутим на час вперед ровно в 03:00.

Ранее мы писали также, когда праздновать Китайский Новый год, и как привлечь удачу в этот день.

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