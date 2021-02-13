Праздники и выходные в марте 2021: появился календарь самых важных дат
Март 2021 года подарит нам дополнительный выходной, который приурочен к Международному женскому дню 8 марта. В этому году он выпадает на понедельник, поэтому первые весенние выходные получатся трехдневными. Неделя с 8 по 14 число выпадает в этом году на празднование Масленицы, которое закончится Прощеным воскресеньем, а в конце месяца мы переведем часы на летнее время.
О том, сколько будет дополнительных выходных в первый месяц весны, и о каких важных датах следует помнить, читайте в материале Lite
Сколько будет выходных и рабочих дней в марте 2021
Март начнется с понедельника, а закончится в среду. Из 31-го календарного дня мы будем работать 22 дня, а отдыхать - 9.
В календаре нас ждет дополнительный выходной - 8 марта, таким образом 6-8 марта будут нерабочими.
Выходными днями станут: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта.
Календарь выходных и рабочих дней в марте 2021 (коллаж: РБК-Украина)
Все праздники марта 2021
- 1 марта - Всемирный день гражданской обороны
- 3 марта - Всемирный день писателя
- 6 марта - Вселенская родительская суббота
- 8 марта - Международный женский день
- 8-14 марта - Масленица
- 9 марта - Международный день диджея
- 13 марта - День землеустроителя
- 14 марта - День защиты прав потребителей; Прощеное воскресенье
- 15 марта - Всемиpный день защиты прав потребителей; начало Великого поста.
- 18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины
- 21 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
- 21-27 марта - Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации
- 21 марта - Всемирный день поэзии; Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации; Международный день кукольника
- 22 марта - Всемирный день водных ресурсов; День таксиста
- 23 марта - Всемирный метеорологический день
- 24 марта - Всемирный день борьбы пpотив туберкулеза
- 25 марта - Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли; День Службы безопасности Украины
- 26 марта - День Внутренних войск МВД Украины
- 27 марта - Международный день театра
А в ночь с 27 на 28 марта нужно будет перевести часы на летнее время. Стрелки мы накрутим на час вперед ровно в 03:00.
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