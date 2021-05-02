Пасха 2021: лучшие поздравления с великим праздником в открытках, стихах и видео

Добрые и милые стихи и проза в честь праздника, яркие пасхальные открытки и картинки - могут быть для вас весьма кстати, помогут и поздравить дорогих людей, и позаботиться о здоровье в условиях эпидемии. Их подборка - в нашем материале ниже.

Пасхальные поздравления в открытках и стихах, прозе и видео

Случилось чудо из чудес -

Христос воскрес! Христос воскрес!

И в этот праздник, в светлый час

Пусть каждый похвалу воздаст.

Пусть счастья будет полон дом,

Пусть все здоровы будут в нём.

Улыбку, щедрость и веселье

Пусть вам подарит воскресенье.

Пусть весть, сошедшая с небес,

Оповестит: "Христос воскрес!"

***

С Христовым Воскресеньем,

С великим светлым днем!

Любви, удачи, счастья,

Чтоб искупаться в нем.

Дел праведных и чистых,

Дорог всегда прямых,

Всех благ земных на свете.

И пусть Господь хранит!

***

Пасхальная открытка

***

С великим праздником светлой Пасхи. Пусть ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!

***

С Пасхой Светлой поздравляю!

И от сердца пожелаю

Жизни доброй, человечной,

Дружбы крепкой и сердечной,

Хлеба божьего кусок,

Ключевой воды глоток,

Дел по совести и чести,

Счастья в дом! Христос воскресе!

***

Пасхальная открытка

***

Пусть Пасха принесет тепло,

Удачу, радость и достаток,

Чтоб сердце пело и цвело,

И каждый миг был очень сладок!

Пускай Христово воскресение

Подарит каждому из нас

Любовь, цветное настроение

И блеск счастливых, ярких глаз!

***

Пасхальная открытка

***

Поздравляю с Пасхальным Воскресением. Пусть Господь пошлет благополучие, мир и радость вашему дому. Пусть в душе будет гармония и спокойствие, здоровье будет крепким, а любовь наполняет сердце и озаряет все вокруг.

***

Звенят колокола повсюду,

Звон слышен прямо до небес.

Все говорят: "Случилось чудо!"

Звучит везде: "Христос воскрес!"

Со Светлой Пасхой поздравляю!

В гармонии с собой живи.

Добра и радости желаю,

Надежды, веры и любви!

***

Видео: Поздравление с Пасхой

***

Праздник Пасхи пусть наполнит

Душу светом и теплом.

Смех, улыбки самых близких

Озаряют пусть ваш дом.

Пусть негаснущей надежды

В сердце искорка живет,

А еще желаю сил вам,

Веры, счастья круглый год.

***

С праздником! Христос воскрес!

Я тебе желаю счастья,

Позитива и чудес!

Пусть обходят все ненастья.

Пусть Господь хранит тебя,

Даст лучи добра и ласки.

Нет светлей и ярче дня,

Чем прекрасный праздник Пасхи!

***

Пасхальная открытка

***

Христос воскресе! Желаю всем добра, согласия и счастья. Давайте ценить простые вещи и события, относиться терпеливо ко всему, быть благодарными за всё то, что имеем. И Господь нам дарует еще больше. Счастье находится в наших руках, так желаю всем грамотно им распоряжаться.

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Христос воистину воскрес!

В прекрасный, светлый праздник Пасхи

Пусть будет мир полон чудес,

Добра, любви, тепла и ласки!

Все ваши добрые желания

Пусть воплощает Господь в быль,

А все печали и страдания

Развеет по ветру, как пыль!

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Пасхальная открытка

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Христос Воскрес! Со Светлой Пасхой поздравляю! Мира, счастья и добра желаю. Пусть в Вашем доме будет лад и достаток. И чтоб в семье всегда царили доброта, забота и понимание.

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Видео: Поздравление с Пасхой