Пасха 2020: священники будут освящать продукты на перекрестках

Пасха в Украине в 2020 году выпала на 19 апреля. Чтобы избежать массовых скоплений верующих в церквях, глава Одесской ОГА призвал представителей конфессий разработать совместный план проведения религиозных мероприятий.

В "спальных" районах Одессы, где нет храмов, на перекрестках будут стоять священники, у которых будут свечи, святая вода и аудиозаписи молебнов и песнопений.

Всего локаций по городу, где будут находиться священники, будет около сорока. Там они будут находиться с шести утра до полудня, чтобы все желающие могли успеть освятить пасхальные корзины. Об этом заявили в Одесской епархии УПЦ МП, сообщает ТСН.

Аналогичные локации организуют и в городах Одесской области, а в селах священники пройдут по улицам, освящая продукты, выставленные возле домов.

При этом богослужения церкви проходят в режиме онлайн, и их можно посмотреть в интернете. Священнослужители призвали людей оставаться дома. Если люди придут, то в храмах святить паски не будут.

Чтобы на Пасху не было столпотворения перед храмами, освящать продукты начнут накануне праздника. Кроме того, в районах области возможно будут раздавать людям святую воду.

Напомним, что в центре Ровно в Свято-Вознесенском соборе УПЦ МП прошло массовое освящение вербы, несмотря на карантинные ограничения. Люди были без масок и с припущенными масками на лице.

Стоит отметить, что Киево-Печерская лавра будет закрыта на карантин из-за резкого распространения случаев заражения коронавирусом. За сутки из 79 случаев заболевания 63 были в Киево-Печерской лавре.