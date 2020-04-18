Великдень 2020: найкрасивіші і найщиріші вітання у листівках і віршах

Великдень у 2020 році святкуватиметься в рамках карантину, тому привітати близьких та родичів найкраще красивою листівкою або віршем
Великдень у 2020 році через епідемію коронавірусу святкуватиметься в умовах самоізоляції. Особисто привітати рідних і близьких, особливо тих, хто перебуває в іншому місті або країні досить складно, а в деяких випадках – неможливо. Щоб привітати рідних без порушення правил карантину, STYLER зібрало та опублікувало найбільш красиві та щирі привітання з Великоднем у віршах і картинках.
Великдень – це одне з найважливіших християнських свят, яке знаменує собою перемогу над смертю і дарування людям життя вічного. Свято у 2020 році дуже символічно випало на період карантину в країні, коли людям для боротьби зі смертю потрібно всього-на-всього залишитися вдома. Щоб привітати близьких з Великоднем в нових умовах життя – досить вірша або листівки, головне відправляти їх з щирого серця.
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Із Воскресінням –
Світлим святом!
Усмішок й радості багато!
Хай Божа ласка Завітає
І щастям Вас благословляє!
Смакує паска на здоров'я,
І благодать іде з небес,
У день, наповнений любов’ю,
Радійте, бо Христос Воскрес!
***
Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх Вам світань!
***
Великодні дні настали –
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
***
Христос воскрес! – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
Христос воскрес – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
***
З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
– Христос Воскрес!
– Воістину воскрес!
***
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров'я, щастя, дружба
Та вічно юна нестаріюча душа.
Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог усіх оберігав
І ангел ваш охоронитель
З плеча ніколи не злітав.
Нехай пасхальна радість
Не залишає вас у всі дні вашого життя!
***
“Христос воскрес!”-десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
“Христос воскрес”-лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай Бог благословить!
***
З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
***
Хай лине увись передзвін великодній,
І кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю щедроти Господні
І крила розгорне оновлений світ!
***
Радість з неба нам являє,
Паска красна десь вітає,
Радуйтеся щиро нині –
Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес –
Христос воскрес!
Христос воскрес!
***
Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
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Нагадаємо, що глава УПЦ МП Онуфрій підхопив коронавірус. Стало відомо, хто з нардепів міг його заразити.
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