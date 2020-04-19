Пасха 2020: красивые поздравления в картинках, открытках и стихах

Пасха 2020 является главным праздником православных христиан
Пасха 2020 - самый светлый праздник для верующих украинцев восточного обряда. 19 апреля мы вспоминаем о воскрешении Иисуса Христа, который отдал свою жизнь на кресте, искупив страданиями грехи человечества. Сегодня украинцы будут радоваться и славить Спасителя за его великий подвиг, приветствуя друг друга словами "Христос Воскрес" и "Воистину Воскрес".
В этом году мы празднуем Пасху в условиях карантина, поэтому в гости к родным и друзьям лучше не ходить, зато их можно поздравить красивыми открытками, картинками, стихами и прозой, которые Styler приготовил для вас.
С Пасхой светлой поздравляю!
Говорю: Христос воскрес.
Вам сегодня я желаю
Много радостных чудес.
Сбереги вас Бог от горя,
От болезней, прочих бед.
Вам желаю счастья море,
Долгих, славных жизни лет!
***
Звенят колокола повсюду,
Звон слышен прямо до небес.
Все говорят: "Случилось чудо!"
Звучит везде: "Христос воскрес!"
Со Светлой Пасхой поздравляю!
В гармонии с собой живи.
Добра и радости желаю,
Надежды, веры и любви!
Светлая, чистая Пасха пришла,
Весну, обновление с собой принесла.
Желаю сегодня я вам от души
Здоровья большого, счастья, любви.
Веры, терпения, в сердцах теплоты,
Чтобы сбывались у вас все мечты!
***
Праздник Пасхи пусть наполнит
Душу светом и теплом.
Смех, улыбки самых близких
Озаряют пусть ваш дом.
Пусть негаснущей надежды
В сердце искорка живет,
А еще желаю сил вам,
Веры, счастья круглый год.
С доброй Пасхой поздравляю,
И весь год вам жить желаю
Без невзгод и огорчений,
Без упреков и сомнений,
Чтоб был полной чашей дом,
Мир и радость жили в нем,
Стол от кушаний ломился,
Смех повсюду доносился,
Веры, милости, чудес
Дай вам Бог.
Христос Воскрес!
***
С праздником! Христос воскрес!
Я тебе желаю счастья,
Позитива и чудес!
Пусть обходят все ненастья.
Пусть Господь хранит тебя,
Даст лучи добра и ласки.
Нет светлей и ярче дня,
Чем прекрасный праздник Пасхи!
В Светлое Христово воскресение
Пожелаю мира и любви,
Благодати Божьей, просветления,
Радости, гармонии души.
Пусть удача часто улыбается,
Ангел Вас хранит от зла и бед.
Блага все пускай приумножаются,
Счастью жизнь дает зеленый свет!
***
Я в этот светлый праздник Пасхи
Хочу от сердца пожелать,
Чтоб Бог взял радужные краски
И жизнь раскрасил в благодать!
Пусть это Божье Воскресенье
Подарит счастье и здоровье,
Желаний добрых исполнение,
Чтоб мир наполнился любовью!
Христос воистину воскрес!
В прекрасный, светлый праздник Пасхи
Пусть будет мир полон чудес,
Добра, любви, тепла и ласки!
Все ваши добрые желания
Пусть воплощает Господь в быль,
А все печали и страдания
Развеет по ветру, как пыль!
***
Поздравляю всех со Светлой Пасхой
И хочу сегодня пожелать
Жить в любви, согласии и ласке,
Сдерживаться, верить и прощать.
Пусть никто не будет обездолен,
Пусть не будет предан, не предаст.
Поступайте вы по Божьей воле,
И Господь за это вам воздаст.
Всех с Великой Пасхой поздравляю
И божественных желаю вам чудес.
Вот уже яичко разбиваю...
Радости всем вам. Христос воскрес!
Пусть этот праздник Светлой Пасхи
Согреет миром и добром.
Пусть будут все всегда здоровы,
А остальное всё пройдем.
В день Воскресения Господня
Поверьте в силу всех чудес.
Для исполнения желаний
Пусть упадет звезда с небес.
***
Сияют ярко купола,
Церковный звон повсюду слышен,
Пусть поднесет Господь добра,
И просто счастья без излишеств.
Пускай несется в каждый дом
Тепло и радость Воскресенья,
Любовь, чистейшие дела,
И Пасхи светлые мгновенья!
С великим праздником светлой Пасхи. Пусть ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!
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Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть все всегда будет прекрасно, Бог оберегает от огорчений и болезней, радостью и светом будет всегда наполнен дом, а в семье царит мир и взаимопонимание!
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Поздравляю с Пасхой и в этот замечательный праздник хочу пожелать идти по жизни с доброй мечтой, высоким стремлением, искренней надеждой, крепкой верой и большой любовью. Пусть нежный аромат сдобных куличей, яркие краски и росписи яиц, звонкий смех и светлые улыбки близких наполнят этот день настоящим чудом и прекрасным настроением.
Пасха 2020 (фото: pixabay.com)
Со светлым праздником! Пусть ангел закрывает своим большим надежным крылом от всех непогод. Мысли пусть будут светлыми, а счастье в дом приходит с каждым рассветом. Пусть жизнь наполнится яркими событиями, честными друзьями, позитивным настроением, приятными ощущениями.
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Поздравляю с Пасхальным Воскресением. Пусть Господь пошлет благополучие, мир и радость вашему дому. Пусть в душе будет гармония и спокойствие, здоровье будет крепким, а любовь наполняет сердце и озаряет все вокруг.
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Со Светлой Пасхой! Благополучных и спокойных дней, добра тебе и твоему дому. Пусть Господь защищает от всех бед и бережет твою душу.
Пасха 2020 (фото: pixabay.com)
В этот великий православный праздник позвольте пожелать вам чистых и неподдельных эмоций, которые делают людей и мир ярче, красивее, радостней. Улыбайтесь, идите навстречу новому, верьте и прощайте, любите и позвольте другим любить вас. С праздником!
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От всей души поздравляю с добрым и блаженным праздником Пасхи! Желаю, чтобы все хорошее помнилось, а всё плохое мгновенно растворялось в воздухе. Пусть жизнь будет чудесной, радостной и светлой, пусть с верой в сердце и надеждой в душе для тебя всегда открываются любые двери к истинному счастью.
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Христос воскресе! Желаю всем добра, согласия и счастья. Давайте ценить простые вещи и события, относиться терпеливо ко всему, быть благодарными за всё то, что имеем. И Господь нам дарует еще больше. Счастье находится в наших руках, так желаю всем грамотно им распоряжаться.
Пасха 2020 (фото: pixabay.com)
Поздравляю со Светлой Пасхой! Желаю здоровья и света в твой дом, благосостояния и душевного равновесия, самых теплых и радостных впечатлений и крепкой любви. Пусть твои близкие всегда будут под защитой высших сил и бесконечно счастливы.
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Пусть светлая Пасха принесет много добра, море солнечных мгновений и сотни поводов лучезарно улыбнуться! Желаю, чтобы каждое мгновение было наполнено счастьем и любовью! Пусть Господь в этот чудесный праздник пошлет свое благословение!
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Христос Воскрес! Со Светлой Пасхой поздравляю! Мира, счастья и добра желаю. Пусть в Вашем доме будет лад и достаток. И чтоб в семье всегда царили доброта, забота и понимание.
Поздравление с Пасхой (видео: YouTube)
Поздравление с Пасхой (видео: YouTube)
Ранее мы писали, какой обряд нужно обязательно провести на Пасху.