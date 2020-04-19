Пасха 2020: красивые поздравления в картинках, открытках и стихах

Пасха 2020 (фото: pixabay.com)

Пасха 2020 является главным праздником православных христиан

Пасха 2020 - самый светлый праздник для верующих украинцев восточного обряда. 19 апреля мы вспоминаем о воскрешении Иисуса Христа, который отдал свою жизнь на кресте, искупив страданиями грехи человечества. Сегодня украинцы будут радоваться и славить Спасителя за его великий подвиг, приветствуя друг друга словами "Христос Воскрес" и "Воистину Воскрес".

В этом году мы празднуем Пасху в условиях карантина, поэтому в гости к родным и друзьям лучше не ходить, зато их можно поздравить красивыми открытками, картинками, стихами и прозой, которые Styler приготовил для вас.

Поздравления с Пасхой в стихах и открытках

С Пасхой светлой поздравляю!

Говорю: Христос воскрес.

Вам сегодня я желаю

Много радостных чудес.



Сбереги вас Бог от горя,

От болезней, прочих бед.

Вам желаю счастья море,

Долгих, славных жизни лет!

***

Звенят колокола повсюду,

Звон слышен прямо до небес.

Все говорят: "Случилось чудо!"

Звучит везде: "Христос воскрес!"



Со Светлой Пасхой поздравляю!

В гармонии с собой живи.

Добра и радости желаю,

Надежды, веры и любви!

Светлая, чистая Пасха пришла,

Весну, обновление с собой принесла.

Желаю сегодня я вам от души

Здоровья большого, счастья, любви.

Веры, терпения, в сердцах теплоты,

Чтобы сбывались у вас все мечты!

***

Праздник Пасхи пусть наполнит

Душу светом и теплом.

Смех, улыбки самых близких

Озаряют пусть ваш дом.



Пусть негаснущей надежды

В сердце искорка живет,

А еще желаю сил вам,

Веры, счастья круглый год.

С доброй Пасхой поздравляю,

И весь год вам жить желаю

Без невзгод и огорчений,

Без упреков и сомнений,

Чтоб был полной чашей дом,

Мир и радость жили в нем,

Стол от кушаний ломился,

Смех повсюду доносился,

Веры, милости, чудес

Дай вам Бог.

Христос Воскрес!

***

С праздником! Христос воскрес!

Я тебе желаю счастья,

Позитива и чудес!

Пусть обходят все ненастья.



Пусть Господь хранит тебя,

Даст лучи добра и ласки.

Нет светлей и ярче дня,

Чем прекрасный праздник Пасхи!

В Светлое Христово воскресение

Пожелаю мира и любви,

Благодати Божьей, просветления,

Радости, гармонии души.



Пусть удача часто улыбается,

Ангел Вас хранит от зла и бед.

Блага все пускай приумножаются,

Счастью жизнь дает зеленый свет!

***

Я в этот светлый праздник Пасхи

Хочу от сердца пожелать,

Чтоб Бог взял радужные краски

И жизнь раскрасил в благодать!



Пусть это Божье Воскресенье

Подарит счастье и здоровье,

Желаний добрых исполнение,

Чтоб мир наполнился любовью!

Христос воистину воскрес!

В прекрасный, светлый праздник Пасхи

Пусть будет мир полон чудес,

Добра, любви, тепла и ласки!



Все ваши добрые желания

Пусть воплощает Господь в быль,

А все печали и страдания

Развеет по ветру, как пыль!

***

Поздравляю всех со Светлой Пасхой

И хочу сегодня пожелать

Жить в любви, согласии и ласке,

Сдерживаться, верить и прощать.



Пусть никто не будет обездолен,

Пусть не будет предан, не предаст.

Поступайте вы по Божьей воле,

И Господь за это вам воздаст.



Всех с Великой Пасхой поздравляю

И божественных желаю вам чудес.

Вот уже яичко разбиваю...

Радости всем вам. Христос воскрес!

Пусть этот праздник Светлой Пасхи

Согреет миром и добром.

Пусть будут все всегда здоровы,

А остальное всё пройдем.



В день Воскресения Господня

Поверьте в силу всех чудес.

Для исполнения желаний

Пусть упадет звезда с небес.

***

Сияют ярко купола,

Церковный звон повсюду слышен,

Пусть поднесет Господь добра,

И просто счастья без излишеств.



Пускай несется в каждый дом

Тепло и радость Воскресенья,

Любовь, чистейшие дела,

И Пасхи светлые мгновенья!

Поздравления с Воскресеньем Христовым в картинках и прозе

С великим праздником светлой Пасхи. Пусть ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!

***

Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть все всегда будет прекрасно, Бог оберегает от огорчений и болезней, радостью и светом будет всегда наполнен дом, а в семье царит мир и взаимопонимание!

***

Поздравляю с Пасхой и в этот замечательный праздник хочу пожелать идти по жизни с доброй мечтой, высоким стремлением, искренней надеждой, крепкой верой и большой любовью. Пусть нежный аромат сдобных куличей, яркие краски и росписи яиц, звонкий смех и светлые улыбки близких наполнят этот день настоящим чудом и прекрасным настроением.

Пасха 2020 (фото: pixabay.com)

Со светлым праздником! Пусть ангел закрывает своим большим надежным крылом от всех непогод. Мысли пусть будут светлыми, а счастье в дом приходит с каждым рассветом. Пусть жизнь наполнится яркими событиями, честными друзьями, позитивным настроением, приятными ощущениями.

***

Поздравляю с Пасхальным Воскресением. Пусть Господь пошлет благополучие, мир и радость вашему дому. Пусть в душе будет гармония и спокойствие, здоровье будет крепким, а любовь наполняет сердце и озаряет все вокруг.

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Со Светлой Пасхой! Благополучных и спокойных дней, добра тебе и твоему дому. Пусть Господь защищает от всех бед и бережет твою душу.

Пасха 2020 (фото: pixabay.com)

В этот великий православный праздник позвольте пожелать вам чистых и неподдельных эмоций, которые делают людей и мир ярче, красивее, радостней. Улыбайтесь, идите навстречу новому, верьте и прощайте, любите и позвольте другим любить вас. С праздником!

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От всей души поздравляю с добрым и блаженным праздником Пасхи! Желаю, чтобы все хорошее помнилось, а всё плохое мгновенно растворялось в воздухе. Пусть жизнь будет чудесной, радостной и светлой, пусть с верой в сердце и надеждой в душе для тебя всегда открываются любые двери к истинному счастью.

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Христос воскресе! Желаю всем добра, согласия и счастья. Давайте ценить простые вещи и события, относиться терпеливо ко всему, быть благодарными за всё то, что имеем. И Господь нам дарует еще больше. Счастье находится в наших руках, так желаю всем грамотно им распоряжаться.

Пасха 2020 (фото: pixabay.com)

Поздравляю со Светлой Пасхой! Желаю здоровья и света в твой дом, благосостояния и душевного равновесия, самых теплых и радостных впечатлений и крепкой любви. Пусть твои близкие всегда будут под защитой высших сил и бесконечно счастливы.

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Пусть светлая Пасха принесет много добра, море солнечных мгновений и сотни поводов лучезарно улыбнуться! Желаю, чтобы каждое мгновение было наполнено счастьем и любовью! Пусть Господь в этот чудесный праздник пошлет свое благословение!

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Христос Воскрес! Со Светлой Пасхой поздравляю! Мира, счастья и добра желаю. Пусть в Вашем доме будет лад и достаток. И чтоб в семье всегда царили доброта, забота и понимание.

Видеопоздравления с Пасхой

Поздравление с Пасхой (видео: YouTube)

Поздравление с Пасхой (видео: YouTube)

Ранее мы писали, какой обряд нужно обязательно провести на Пасху.