Великдень 2020: гарні привітання в картинках, листівках і віршах

Великдень 2020 (фото: pixabay.com)

Великдень 2020 є головним святом православних християн

Великдень 2020 - найсвітліше свято для віруючих українців східного обряду. 19 квітня ми згадуємо про воскресіння Ісуса Христа, який віддав своє життя на хресті, заплативши стражданнями гріхи людства. Сьогодні українці будуть радіти та славити Спасителя за його великий подвиг, вітаючи один одного словами "Христос Воскрес" і "Воістину Воскрес".

Цьогоріч ми святкуємо Великдень в умовах карантину, тому в гості до рідних і друзів краще не ходити, зате їх можна привітати красивими листівками, картинками, віршами і прозою, які Styler приготував для вас.

Привітання з Великоднем у віршах і листівках

З Великоднем вас вітаю,

Від душі бажаю вам

Щастя, радощів без краю,

Миру, спокою хатам!

Жити із Христом на серці

Та ніколи не грішить.

До близьких бути відвертим,

Ворогів своїх простить!

***

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

- Христос Воскрес!

- Воістину воскрес!

З Великоднем тебе

Я щиро привітаю!

Хай Бог тобі в житті

У всьому помагає!

Нехай дарує Ангел,

Любов тобі з небес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

З Великоднем!

***

"Христос воскрес!" - десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

"Христос воскрес" - лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

Радісний надходить день,

Дзвонять дзвони: дзень-дзелень,

Понад міста, понад села

Лине вісточка весела.

Ясне сонце над селом,

Наче писанка, зійшло -

Вибігайте з хати, діти!

Як сьогодні не радіти?

Вийдем-вийдем на горбок,

Заспіваєм гагілок,

Що весна вже воскресла,

Нам Великдень принесла!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска,

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

Христос воскрес!

Під зорями весна ще буде спати,

Ще місто мла вкриватиме густа,

А ми до церкви підем привітати

Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес!

У поле, в ліс, де сніг останній тане,

У досвіток покотиться луна.

А там зі сну прокинеться і встане

Дзвінка весна.

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

"Христос воскрес!" усі разом мерщій заспіваймо.

Весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

***

Радість з неба нам являє,

Паска красна десь вітає,

Радуйтеся щиро нині -

Бог дав щастя всій родині,

Бог дав радість нам з небес -

Христос воскрес!

Христос воскрес!

Христос Воскрес! Усе радіє,

Сміється сонечко з небес,

Прозора річечка леліє –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

***

З Воскресінням вас Христовим

Привітати хочу я.

Хай живе щасливо тільки

Ваша радісна сім’я.

Хай Господь оберігає

Від життєвих бурь завжди,

Не торкнуться хай до серця

Неприступні холоди.

Миру вам, достатку, світла,

Що укаже вірний путь,

Хай в душі, як і в природі,

Квіти білі зацвітуть.

Привітання з Воскресінням Христовим в картинках і прозі

З великим святом Пасхи. Хай ангел береже від негараздів, а благодать не покидає серця. Бажаю чудес, весняного тепла, процвітання і миру. Христос воскрес!

***

Вітаю зі світлим святом Пасхи! Нехай завжди буде чудово, Бог оберігає від негараздів і хвороб, радістю і світлом буде завжди наповнений будинок, а в родині панує мир і взаєморозуміння!

***

Вітаю з Великоднем та в це чудове свято хочу побажати йти по життю з доброю мрією, високим прагненням, щирою надією, міцною вірою і великою любов'ю Нехай ніжний аромат здобних пасок, яскраві фарби і розписи яєць, дзвінкий сміх і світлі усмішки близьких наповнять цей день справжнім дивом і прекрасним настроєм.

Великдень 2020 (фото: pixabay.com)

Зі світлим святом! Нехай ангел закриває своїм великим надійним крилом від усіх негод. Думки нехай будуть світлими, а щастя в дім приходить з кожним світанком. Нехай життя наповниться яскравими подіями, чесними друзями, позитивним настроєм, приємними відчуттями.

***

Вітаю з Великоднім Воскресінням. Нехай Господь пошле благополуччя, мир і радість у ваш дім. Нехай в душі буде гармонія і спокій, здоров'я буде міцним, а любов наповнює серце й осяває все навколо.

***

Зі Світлим Великоднем! Благополучних і спокійних днів, добра тобі й твоєму дому. Нехай Господь захищає від усіх бід і береже твою душу.

Великдень 2020 (фото: pixabay.com)

В це велике православне свято дозвольте побажати вам чистих і непідробних емоцій, які роблять людей і світ яскравіше, гарніше, радісніше. Усміхайтеся, йдіть назустріч новому, вірте і прощайте, любіть і дозвольте іншим любити вас. Зі святом!

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З усього серця вітаю з добрим і блаженним святом Великодня! Бажаю, щоб все хороше пригадувалося, а все погане миттєво розчинялося в повітрі. Нехай життя буде чудесним, радісним і світлим, нехай з вірою в серці й надією в душі для тебе завжди відчиняються двері до істинного щастя.

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Христос воскрес! Бажаю всім добра, злагоди і щастя. Давайте цінувати прості речі й події, терпляче ставитися до всього, бути вдячними за все те, що маємо. І Господь нам дарує ще більше. Щастя - в наших руках, тому бажаю всім грамотно ним розпоряджатися.

Великдень 2020 (фото: pixabay.com)

Вітаю зі Світлим Великоднем! Бажаю здоров'я і світла у твій дім, добробуту і душевної рівноваги, самих теплих і радісних вражень і міцної любові. Нехай твої близькі завжди будуть під захистом вищих сил і нескінченно щасливі.

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Хай світлий Великдень принесе багато добра, море сонячних миттєвостей і сотні приводів променисто усміхнутися! Бажаю, щоб кожна мить було наповнене щастям і любов'ю! Нехай Господь в це чудове свято пошле своє благословення!

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Христос Воскрес! Зі Світлим Великоднем вітаю! Миру, щастя і добра бажаю. Нехай в вашому домі буде лад та достаток. І щоб в сім'ї завжди панували доброта, турбота і розуміння.

Відеопривітання з Великоднем

Привітання з Великоднем (відео: YouTube)

Привітання з Великоднем (відео: YouTube)

Раніше ми писали, який обряд потрібно обов'язково провести на Великдень.