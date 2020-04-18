Пасха 2020: Cупрун рассказала, как хорошо отметить праздник и не подорвать здоровье

Пасха 2020 - Супрун поделилась советами (фото: РБК-Украина)

Супрун поделилась важными рекомендациями

Уляна Супрун советует быть осторожнее при выборе блюд на Пасху 2020. Тяжелая пища может вызвать тяжесть в желудке, обострение хронического панкреатита либо несварение. Чтобы избежать подобных проблем, Супрун поделилась рекомендациями в соцсети Facebook.

Тем, кто выходит из Великого поста, Супрун рекомендует возвращаться ко всеядному рациону постепенно. Растительная пища, пряности и достаточное количество воды будут способствовать адекватной желудочной и поджелудочной секреции, а следовательно - нормальному пищеварению.

Алкоголь в этот день лучше употреблять в минимальных количествах или отказаться вообще. Он лишь создаст проблемы: увеличение выброса инсулина и усиления чувства голода, ухудшение самоконтроля и рост агрессии, обезвоживание, похмелье.

"Когда не хватает движения и физической активности, наша потребность в поступлении энергии меньше. Поэтому пасхальный завтрак, медленно переходящий в ужин должен быть скромным. Алкоголь, много животной пищи, сладкие куличи, мало воды, овощей и движения уверенно ведут к запорам и метеоризмам", - добавила Супрун.

Чтобы изменить ситуацию, эксперт рекомендует отойти от идеи, что работа на праздник - это грех, а посиделки заменить на танцы.

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