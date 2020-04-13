Супрун рассказала, как пережить карантин без конфликтов и негатива

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Карантин в Украине введен с 12 марта, Супрун дала советы о том, как лучше всего пережить непростое время

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, и когда он закончиться пока точно не известно. Бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун на своей странице в Facebook рассказала о том, как пережить карантин со своими партнерами и семьей, поскольку жизнь в одном пространстве на фоне эмоционального напряжения может часто выливаться в конфликтные ситуации.

По словам Супрун, если правильно спланировать время и домашнее пространство, быть открытыми и поддерживать, и помогать друг другу, карантин может превратиться в хорошую возможность узнать больше о своих близких, провести вместе время и вообще сделать ваши отношения еще крепче.

Конечно, могут возникать конфликты или небольшие ссоры, и это - нормально. Если есть сильное желание поссориться - отложите это на время "после карантина". А пока - попробуйте заложить кирпичики здорового взаимодействия и поддерживать его в новых реалиях.

Эксперты советуют не делать предположений относительно того, как чувствует себя другой человек. Часто люди полагают, что другие чувствуют те же эмоции и мысли. Однако такое предположение является ошибочным. Чтобы ему противостоять, нужно вести четкие и открытые диалоги - избегайте "чтения мыслей".

Общение - это ключ к поддержанию прочных отношений. Старайтесь быть максимально четкими между собой. Если вы разочарованы или находитесь в стрессовой ситуации, то попробуйте объяснить, как вы себя чувствуете.

Берите ответственность на себя, особенно в разрешении конфликтов. Убедитесь, что вы не работаете постоянно. Попробуйте теперь четко разделить "домашнюю жизнь" и "рабочую жизнь".

Если вы работаете из дома, постарайтесь установить определенный порядок действий. Не работайте целый день в пижаме. Обязательно делайте перерывы - чай, кофе, еда. Выходите на свежий воздух, хотя бы на балкон.

Дома с семьей постарайтесь выделить время, которое вы будете проводить вместе, и время, которое вы будете проводить отдельно. Например, в 11 утра вы все вместе пьете кофе.

Определите зоны в доме. Составьте правила домашнего пространства, чтобы ваш партнер, сосед, или ребенок знали, что и где происходит. Даже если вы живете в однокомнатной квартире, вам следует попытаться определить зоны "работы", "отдыха", "конфиденциальности" и "взаимодействия". В идеале - работайте, находясь в разных комнатах.

Напомним, что Супрун объяснила, как перестать паниковать.