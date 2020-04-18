Великдень 2020: Супрун розповіла, як добре відзначити свято і не підірвати здоров'я

Великдень 2020 - Супрун поділилася порадами (фото: РБК-Україна)

Супрун поділилася важливими рекомендаціями

Уляна Супрун радить бути обережнішими при виборі страв на Великдень 2020. Важка їжа може викликати важкість у шлунку, загострення хронічного панкреатиту або нетравлення. Щоб уникнути подібних проблем, Супрун поділилася рекомендаціями в соцмережі Facebook.

Тим, хто виходить з Великого посту, Супрун рекомендує повертатися до всеядного раціону поступово. Рослинна їжа, прянощі і достатня кількість води сприятимуть адекватній шлунковій і підшлунковій секреції, а отже - нормальному травленню.

Алкоголь у цей день краще вживати в мінімальних кількостях або відмовитися взагалі. Він лише створить інші проблеми: збільшення викиду інсуліну і посилення почуття голоду, погіршення самоконтролю і зростання агресії, зневоднення, похмілля.

"Коли не вистачає руху і фізичної активності, наша потреба в надходженні енергії менше. Тому великодній сніданок, що повільно переходить у вечерю має бути скромним. Алкоголь, багато тваринної їжі, солодкі паски, мало води, овочів і руху впевнено ведуть до запорів та метеоризмів", - додала Супрун.

Щоб змінити ситуацію, експерт рекомендує відійти від ідеї, що робота на свято - це гріх, а посиденьки замінити на танці.

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