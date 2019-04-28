Пасха 2019: Порошенко поздравил украинцев с праздником

Порошенко обратился к жителям Украины в праздничный день
Петр Порошенко, который является все еще действующим президентом Украины, поздравил украинцев с Пасхой. Поздравление Порошенко разместил сайт администрации президента.
Порошенко подчеркнул, что Пасху украинцы празднуют уже более тысячи лет. При этом впервые со времен Крещения у нас есть независимая автокефальная церковь, которая получила томос от Вселенского Патриарха.
"Христово Воскресение дает нам силы бороться и побеждать даже в чрезвычайно сложных условиях. Учит тому, что даже после Голгофы жизнь вечная все равно победит", - отметил президент.
Он также отметил, что украинцы должны любить свою страну и верить в победу и в том, что мы сможем обстоять нашу свободу и сделать жизнь успешной.
Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой (видео: YouTube/Адміністрація Президента України)
"Всем украинцам в день Христова Воскресения желаю радости, счастья и благополучия!" - сказал Порошенко.
Он также попросил украинцев вспомнить в своих молитвах о пленных и заложниках в российских тюрьмах. А также помолиться за тех, кто потерял своих близких, и кто терпит бедствие от российской агрессии.
Супруга президента Мария Порошенко также поздравила украинцев с праздником и пожелала, чтобы в этот великий день душа наполнялась светом, помыслы - добром, а сердце - любовью.
Петр Порошенко с семьей святит паску (фото: facebook.com/petroporoshenko)
Пользователи сети также прокомментировали поздравление Порошенко.
Напомним, что Делегация ПЦУ доставила Благодатный огонь в Украину. Делегацию возглавил митрополит Луцкий и Волынский Михаил.
Ранее сообщалось о том, что Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Воскресения Христова вчера, 27 апреля.