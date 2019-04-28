ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Великдень 2019: Порошенко привітав українців з святом

STYLERЖиття    28.04.2019 - 10:21
Великдень 2019: Порошенко привітав українців з святом
Петро Порошенко з сім'єю (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко звернувся до жителів України у святковий день

Петро Порошенко, який є все ще чинним президентом України, привітав українців з Великоднєм. Привітання Порошенко розмістив сайт адміністрації президента.

Порошенко підкреслив, що Великдень українці святкують вже більше тисячі років. При цьому вперше з часів Хрещення у нас є незалежна автокефальна церква, яка отримала томос від Вселенського Патріарха.

"Христове Воскресіння дає нам сили боротися і перемагати навіть у надзвичайно складних умовах. Вчить тому, що навіть після Голгофи життя вічне все одно переможе", - зазначив президент.

Він також зазначив, що українці повинні любити свою країну і вірити в перемогу і в те, що ми зможемо йти нашу свободу і зробити життя успішним. 

Петро Порошенко привітав українців із Великоднем (відео: YouTube/Адміністрація Президента України)

"Всім українцям в день Христового Воскресіння бажаю радості, щастя і благополуччя!" - сказав Порошенко.

Він також попросив українців згадати в своїх молитвах про полонених і заручників в російських в'язницях. А також помолитися за тих, хто втратив своїх близьких, і хто терпить лихо від російської агресії.

Дружина президента Марія Порошенко також привітала українців з святом і побажала, щоб у цей великий день душа наповнювалася світлом, помисли - добром, а серце - любов'ю.

Великдень 2019: Порошенко привітав українців з святом

Петро Порошенко з сім'єю святить паску (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Користувачі мережі також прокоментували привітання Порошенко.

  • Ось наш президент, той що з нами завжди і в радості, і в горі. Ми любимо вас і віримо, що все у нас буде добре;
  • Воістину воскрес! Спасибі вам, Петре Олексійовичу, за досягнення України! Ви хороша людина і справжній приклад патріотизму українця!
  • Воістину воскрес! Петро Олексійович ви наш кращий гетьман і душа і совість України! - разом до перемоги!
  • Дякуємо вам шановні, дорогі наші Марина Анатоліївна і Петро Олексійович, за таке гарне привітання! Нехай Господь береже вас і дарує вам багато довгих і щасливих років життя;
  • З святом вас і вашу родину, пане президент!!! Спасибі вам за все!!! Ми з вами, крапка ще не поставлена... Сил вам, здоров'я;
  • Христос воскрес! Це гідне привітання гідного президента України, ви з нами радієте першому святкуванні Великодня з томосом. Спасибі.

Нагадаємо, що Делегація ПЦУ доставила Благодатний вогонь в Україну. Делегацію очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Раніше повідомлялося про те, що Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі в храмі Воскресіння Христового вчора, 27 квітня.

Зливи, грози та шквальний вітер: де на Великдень розгуляється негода Навіть їсти шкода: новий тренд в оформленні пасок "підірвав" мережа
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Порошенко ПетроПасха
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся