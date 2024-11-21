Пасажири встигнуть двічі зустріти світанок у літаку: що відомо про найдовший у світі рейс

Подорожі літаком на далекі відстані вже для багатьох країн світу стали звичними. Є рейси по 10, по 12 та навіть по 15-17 годин. Але одна з великих авіакомпаній вирішила побити усі рекорди та запустити польоти, що будуть тривати від 19 до 22 годин і вони будуть з'єднувати Сідней з Нью-Йорком та Лондоном.

Що відомо про ці рейси та як буде виглядати салон літака, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.

Австралійська авіакомпанія Qantas запустить найдовший рейс у світі, який буде тривати від 19 до 22 годин. Це будуть прямі рейси з Сіднею до Лондона та до Нью-Йорка. Проєкт називається Sinrise, бо пасажири зможуть під час польоту побачити світанок двічі.

Перші такі рейси мають відбутися вже у 2026 році. Зараз найдовший у світі маршрут має 18 годин і він з'єднує Сінгапур з Нью-Йорком.

Дістатися як можна швидше з пункту А в пункт Б і при цьому уникнути виснажливих очікувань та пересадок - мрія багатьох. Але провести цілий день або навіть добу на борту літака - трохи лякаюча перспектива. Тому і салон літака для таких рейсів має бути відповідним.

Авіакомпанія звернулася до Boeing з проханням створити нову версію літака, який буде переміщатися на далекі відстані. І такі літаки було створено, щоб пасажири могли провести багато годин у повному комфорті.

Перші Airbus А350-1000 мали полетіти ще у 2022 році, але пандемія коронавірусу порушила ці плани й запуск найдовшого у світі рейсу відклали на 2026 рік.

Найдовший політ у світі буде на Airbus A350-1000 (Фото: Qantas)

Понад 40% літаків матимуть салони преміум-класу. Це 6 люксів першого класу, 52 люкси бізнес-класу та 40 місць преміум-економ-класу. Інші 60% літаків будуть мати 140 місць економ-класу та оздоровчий центр.

Місця преміум класу дуже схожі на номера у готелі - це закрита кімната з кріслом-ліжком, робочим місцем на 1-2 особи та гардеробу на повний зріст. В номері також буде 32-дюймовий сенсорний екран з підтримкою Bluetooth і світлодіодним освітленням.

Перший клас схожий на маленький готельний номер (Фото: Qantas)

Місця економ також будуть зручними - вони містять розважальний сенсорний екран, зарядка, доступ до зони здоров'я, де є прохолодні напої та рельєфна поверхня для розтягування.

Бізнес-клас включає зручне місце з кріслом, яке перетворюється на ліжко (фото: Qantas)