Пассажиры успеют дважды встретить рассвет в самолете: что известно о самом длинном в мире рейсе

Путешествия на дальние расстояния уже для многих стран мира стали привычными. Есть рейсы по 10, по 12 и даже по 15-17 часов. Но одна из крупных авиакомпаний решила побить все рекорды и запустить полеты, которые продлятся от 19 до 22 часов, и они будут соединять Сидней с Нью-Йорком и Лондоном.

Что известно об этих рейсах и как будет выглядеть салон самолета, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Австралийская авиакомпания Qantas запустит самый длинный рейс в мире, который продлится от 19 до 22 часов. Это будут прямые рейсы из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Проект называется Sinrise, потому что пассажиры смогут во время полета увидеть рассвет дважды.

Первые такие рейсы должны пройти уже в 2026 году. Сейчас самый длинный в мире маршрут 18 часов и он соединяет Сингапур с Нью-Йорком.

Добраться как можно скорее из пункта А в пункт Б и при этом избежать изнурительных ожиданий и пересадок - мечта многих. Но провести целый день или даже сутки на борту самолета - немного пугающая перспектива. Потому и салон самолета для таких рейсов должен быть соответствующим.

Авиакомпания обратилась в Boeing с просьбой создать новую версию самолета, который будет перемещаться на дальние расстояния. И такие самолеты были созданы, чтобы пассажиры могли провести много часов в полном комфорте.

Первые Airbus А350-1000 должны были полететь еще в 2022 году, но пандемия коронавируса нарушила эти планы и запуск самого длинного в мире рейса отложили на 2026 год.

Самый длительный полет в мире будет на Airbus A350-1000 (Фото: Qantas)

Более 40% самолетов будут иметь салоны премиум-класса. Это 6 люксов первого класса, 52 люкса бизнес-класса и 40 мест премиум-эконом-класса.

Места премиум класса очень похожи на номера в отеле - это закрытая комната с креслом-кроватью, рабочим местом на 1-2 человека и гардероба во весь рост. В номере также 32-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Bluetooth и светодиодным освещением.

Первый класс похож на маленький отельный номер (Фото: Qantas)

Места эконом также будут удобными - они содержат развлекательный сенсорный экран, зарядку, доступ к зоне здоровья, где есть прохладительные напитки и рельефная поверхность для растяжения.

Бизнес-класс включает удобное место с креслом, которое превращается в кровать (фото: Qantas)