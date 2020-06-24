Ці пари знаків Зодіаку приречені на щастя: ідеальна сумісність

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Астрологи назвали ідеальну сумісність знаків Зодіаку за гороскопом

Гороскоп сумісності каже, що союз деяких знаків Зодіаку приречений на щастя. Астрологи назвали п'ять пар представників зодіакального кола, яким судилося скласти ідеальне партнерство.

Це Діва і Телець, Близнюки і Водолій, Стрілець і Овен, Рак і Терези, а також Терези і Близнюки, пише SlovoFraza.

Діва і Телець

Матеріалістку-Діву заінтригує і надихне Телець своїм позитивним життєвим настроєм. А Діва, своєю чергою, дозволить партнеру-Тельцю залишатися приземленим. Астрологи кажуть, що ці знаки Зодіаку чудово доповнюють і врівноважують один одного. А оскільки обидва вони - земні знаки - їм простіше розуміти ідеали і вгадувати бажання один одного. Завдяки партнерству і загальним інтересам між ними встановлюється гармонія і романтика.

Близнюки і Водолій

Близнюки і Водолій можуть створювати ідеальне романтичне партнерство. Ці знаки Зодіаку врівноважують один одного, адже Близнюки бувають вкрай нерішучими і розсіяними, а Водолій - повна протилежність Близнюків. Саме ці якості дозволяють створити міцний союз, в якому будуть досягатися поставлені цілі. Близнюки дають гумор і легкість, а Водолії задають цілі та показують маршрут. Їх зв'язок глибше, ніж здається на перший погляд, а пристрасть утримує любов навіть у важкі часи.

Стрілець і Овен

Життя для цих знаків Зодіаку стає суцільною приємною пригодою, коли вони разом. Адже вони обидва - мрійники, цінують свободу й авантюри. Вони будуть підтримувати ідеї та задуми один одного і зможуть знайти багато спільних тем для розмови. За рівнем інтелекту Стрілець і Овен - споріднені душі, здатні зрозуміти все без слів, працюючи, як єдиний організм. Індивідуальні плани і потреби - це не про них, адже вони все і завжди хочуть робити разом.

Рак і Терези

Рак і Терези - поєднання просто приголомшливе. Якщо Рак схильний до надзвичайної емоційності, то Терези - навпаки врівноважені. Терези люблять і прагнуть уваги, а Рак готовий дарувати свою любов і показувати прихильність. Вони обидва - глибоко чутливі і люблять, коли партнер розуміє їх на більш глибокому рівні. Терези і Рак жадають пристрасті, і можуть дати її один одному, що гуртує їх разом.

Терези і Близнюки

Союз між Терезами і Близнюками заснований на найсильнішому інтелектуальному зв'язку. Обидва знаки належать до стихії Повітря і потребують стимуляції мозку. Вони люблять отримувати нову інформацію і знання, чим підживлюють інтерес один одного. Ці знаки також чудово розуміють і приймають інших людей. Вони ввічливі, уважні один до одного і завжди допоможуть, коли це необхідно.

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Автор: Styler