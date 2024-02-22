Пару хвилин - і готово. Декілька нейромереж, які здатні оживити звичайне фото

Як підібрати фото, з яким нейромережі буде простіше працювати

Краще, якщо на знімку буде лише одна людина

Особа має бути представлена в положенні анфас (спереду) або, у крайньому випадку, з поворотом не більш як на 3/4. При використанні профілю обличчя нейромережа, ймовірно, не зможе ефективно анімувати поворот і домальовувати другу половину обличчя

Фон має бути простим та контрастним, інакше відокремити його буде складно

Чим вище роздільна здатність, тим краще

LeiaPix

Сервіс, легкий у використанні, що надає зображенням ефект глибини, імітуючи рух камери навколо об'єкта.

Для початку роботи необхідно створити обліковий запис, використовуючи адресу електронної пошти або увійти через Google. Під час реєстрації надається 100 безкоштовних кредитів, які витрачаються при експорті зображень у високій якості. Кредити надаються лише один раз і не поповнюються безкоштовно.

Ціна: можна користуватися безкоштовно, експорт у високій роздільній здатності коштує 0,99 долара за кожні два файли, перші два - безкоштовно.

Платформа: офіційний сайт

LeiaPix (фото: Linkedln)

Pika

На відміну від попереднього сервісу, Pika не генерує зміст без текстового запиту, який є обов'язковим для більшості сучасних нейромереж. Однак тут не потрібне ручне налаштування параметрів.

Для початку роботи потрібний обліковий запис, доступ можна отримати через облікові записи Google або Discord. Під час реєстрації надається 30 кредитів, які відновлюються щодня.

На відміну від LeaiPix, тут кредити витрачаються на створення відео, а не на його експорт. Створення 3-секундного ролика вимагає 10 кредитів, а для створення більше 9 секунд на день та видалення водяного знака з готового відео потрібна підписка.

Ціна: безкоштовно можна генерувати по три 3-секундні відео на день, експорт без водяного знаку і більше генерацій - 8 доларів на місяць.

Платформа: офіційний сайт

Pika (фото: Tech Crunch)

Runway ML Gen-2

Midjourney є видатним сервісом у світі нейромережевої анімації. До початку 2024 року він заслуговує на визнання за відмінне домальовування проміжних кадрів.

Однак з усіх доступних варіантів це, мабуть, найскладніший у використанні: неправильне налаштування може призвести до ефекту "зловічної долини" або навіть до того, що людина на відео стане практично невиразною.

Для початку роботи необхідно пройти реєстрацію за допомогою електронної пошти або облікового запису Google чи Apple. Кожен новий користувач отримує 125 кредитів, і на час релізу моделі Gen-2 творці роблять ще один подарунок - одночасно надають додаткові 400 кредитів.

Ліміт не поповнюється: кожна секунда анімації з використанням Gen-2 коштує 5 кредитів (для стандартного ролика - 4 секунди).

Ціна: безкоштовно можна згенерувати 105 секунд відео та експортувати з водяним знаком, більше кредитів та експорт без позначок - 12 доларів на місяць.

Платформа: офіційний сайт

Runway ML Gen-2 (фото: Runway Research)