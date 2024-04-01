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В парку на Тернопільщині "засвітився" рідкий червонокнижний хижак (фото)

Фото: Лісовий кіт (dnister.in.ua)
Автор: Людмила Жукова

У природному парку "Медобори", що розташований на Тернопільщині, фотопастка зафіксувала рідкісного хижака.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання "ОбласТь".

Що відомо про кота лісового

У об'єктив фотокамери потрапив кіт лісовий. Чотирилапий занесений до Червоної книги України, Червоного списку МСОП, CITES, і як вид, що підлягає особливій охороні, до Бернської конвенції. В Україні хижак вважається практично зниклим. На знімку видно, як він шукає собі їжу.

У "Медоборах" підкреслюють, що кіт лісовий є пращуром сучасної домашньої кішки. Він з'явився ще 650 тисяч років тому.

!Лісoві кoти дуже oбережні та лякливі? за найменшoї небезпеки вoни змінюють місце прoживання, зазвичай ведуть усамітнений спoсіб життя. Для "спілкування" з представниками свoгo рoду викoристoвують запахи. Кoжен лісoвий кіт має у свoєму вoлoдінні приблизнo десять квадратних кілoметрів", - сказано в повідомленні.

Лісові коти переважно є нічними наземними тваринами, хоча у пошуках здобичі вони можуть вправно лазити по деревах. Вдень вони відпочивають у затишному місці. На полювання вони виходять за дві години до заходу сонця й за дві години перед світанком.

Лісовий кіт в Медоборах (фото: oblast-te.com.ua)

Раніше ми писали про те, чи можна котам пити молоко.

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