На парковке Харькова "подрабатывают" 10-летние дети: "в интернете ничего для нас нет"
В Харькове возле одного из торговых центров заметили детей, которые "подрабатывают".
Об этом рассказали в Telegram-канале "Харьков 1654".
Что делают дети
На парковке ТРК "Украина" замечены девочки школьного возраста, приблизительно 10-12 лет. Они предлагают водителям протереть фары автомобилей. Используют влажные салфетки и мочалку.
Мамы детей в курсе
По словам несовершеннолетних, они собирают деньги на подарок мамам, которые в курсе такой "подработки". Другого варианта заработка дети просто не видят.
"В интернете ничего не найти. Особенно таким маленьким, как мы. Я уже искала и не один раз", – объяснили девочки.
В комментариях украинцы высказались, что в этом ничего плохого нет. А вот некоторые считают, что это опасно.
- Что плохого в том что подростки девочки зарабатывают честным трудом?
- В 10-12 лет можно сдавать бутылки и макулатуру, необязательно лезть на дорогу. Это опасно.
- Труд еще никого не погубил.
- Детям, тем более девочкам!!! В 10-12 лет, родители каждый день дают какие-то карманные деньги. С этих карманных у них всегда есть возможность скопить маме на розочку. Но чтобы вот так!!! Это ж просто ужас!!!
Как мы писали ранее, в метро Харькова подростки шокировали дерзкой выходкой.