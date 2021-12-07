На парковке Харькова "подрабатывают" 10-летние дети: "в интернете ничего для нас нет"

В Харькове возле одного из торговых центров заметили детей, которые "подрабатывают".

Что делают дети

На парковке ТРК "Украина" замечены девочки школьного возраста, приблизительно 10-12 лет. Они предлагают водителям протереть фары автомобилей. Используют влажные салфетки и мочалку.

Мамы детей в курсе

По словам несовершеннолетних, они собирают деньги на подарок мамам, которые в курсе такой "подработки". Другого варианта заработка дети просто не видят.



"В интернете ничего не найти. Особенно таким маленьким, как мы. Я уже искала и не один раз", – объяснили девочки.

В комментариях украинцы высказались, что в этом ничего плохого нет. А вот некоторые считают, что это опасно.