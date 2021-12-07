ru ua
Вт, 07 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На парковке Харькова "подрабатывают" 10-летние дети: "в интернете ничего для нас нет"

Новина українською →
Харьков, Вторник 07 декабря 2021 08:48
На парковке Харькова "подрабатывают" 10-летние дети: "в интернете ничего для нас нет" Возле ТЦ в Харькове работают маленькие дети (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове возле одного из торговых центров заметили детей, которые "подрабатывают".

Об этом рассказали в Telegram-канале "Харьков 1654".

Что делают дети

На парковке ТРК "Украина" замечены девочки школьного возраста, приблизительно 10-12 лет. Они предлагают водителям протереть фары автомобилей. Используют влажные салфетки и мочалку.

Мамы детей в курсе

По словам несовершеннолетних, они собирают деньги на подарок мамам, которые в курсе такой "подработки". Другого варианта заработка дети просто не видят.

"В интернете ничего не найти. Особенно таким маленьким, как мы. Я уже искала и не один раз", – объяснили девочки.

В комментариях украинцы высказались, что в этом ничего плохого нет. А вот некоторые считают, что это опасно.

  • Что плохого в том что подростки девочки зарабатывают честным трудом?
  • В 10-12 лет можно сдавать бутылки и макулатуру, необязательно лезть на дорогу. Это опасно.
  • Труд еще никого не погубил.
  • Детям, тем более девочкам!!! В 10-12 лет, родители каждый день дают какие-то карманные деньги. С этих карманных у них всегда есть возможность скопить маме на розочку. Но чтобы вот так!!! Это ж просто ужас!!!

Как мы писали ранее, в метро Харькова подростки шокировали дерзкой выходкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
LITE
День святой мученицы Екатерины: что нельзя и можно делать в эту дату, приметы
День святой мученицы Екатерины: что нельзя и можно делать в эту дату, приметы