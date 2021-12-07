На парковці Харкова "підробляють" 10-річні діти: "в інтернеті нічого для нас немає"
Біля ТЦ У Харкові працюють маленькі діти (колаж РБК-Україна)
У Харкові біля одного з торгових центрів помітили дітей, які "підробляють".
Про це розповіли в Telegram-каналі "Харків 1654".
Що роблять діти
На парковці ТРК "Україна" помічені дівчатка шкільного віку, приблизно 10-12 років. Вони пропонують водіям протерти фари автомобілів. Використовують вологі серветки і мочалку.
Мами дітей в курсі
За словами неповнолітніх, вони збирають гроші на подарунок мамам, які в курсі такого "підробітку". Іншого варіанту заробітку діти просто не бачать.
"В інтернеті нічого не знайти. Особливо таким маленьким, як ми. Я вже шукала і не один раз", - пояснили дівчатка.
У коментарях українці висловилися, що в цьому нічого поганого немає. А ось деякі вважають, що це небезпечно.
- Що поганого в тому що підлітки дівчатка заробляють чесною працею?
- У 10-12 років можна здавати пляшки та макулатуру, необов'язково лізти на дорогу. Це небезпечно.
- Праця ще нікого не погубила.
- Дітям, тим більше дівчаткам!!! У 10-12 років, батьки кожен день дають якісь кишенькові гроші. З цих кишенькових у них завжди є можливість зібрати мамі на трояндочку. Але щоб ось так!!! Це ж просто жах!!!
Як ми писали раніше, в метро Харкова підлітки шокували зухвалою витівкою.