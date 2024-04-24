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Парки Києва ідуть під воду: фото і відео

Київ, Середа 24 квітня 2024 14:19
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Парки Києва ідуть під воду: фото і відео В Києві вода затоплює парки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Цьогорічне водопілля у столиці стало причиною побиття рекорду за рівнем води. Протягом останньої доби рівень води в Дніпрі у межах Києва збільшився на додаткові 8 сантиметрів. В результаті явища - затоплені деякі парки столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Київську Військову адміністрацію.

Що відомо про водопілля

Зазначається, що станом на 24 квітня, рівень води становить 644 см над "0" поста. Температура води становить +12 градусів. А ось рівень небезпеки гідрологічних явищ - І (жовтий).

Проте наразі водопілля Києву загрози не несе. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза небезпекою.

Як виглядають затоплені парки в столиці

Так, на фото ви можете побачити, як вода дісталася до парків "Муромець" та "Гідропарк" у Києві.

Парки Києва ідуть під воду: фото і відеоПарки Києва ідуть під воду: фото і відеоПарки Києва ідуть під воду: фото і відеоПарки Києва ідуть під воду: фото і відеоПарки Києва ідуть під воду: фото і відеоЯк виглядають затоплені парки в Києві (фото: КМВА)

А ось так пішов під воду Гідропарк.

Парки Києва ідуть під воду: фото і відео"Гідропарк" в Києві (фото: Киевский движ)

Зазначимо, що минулого року водопілля відбувалося 17 квітня. Тоді водою було затоплено багато територій.

У Києві були підтопленв Гідропарк, Оболонська набережна та парк "Муромець".

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