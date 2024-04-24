Парки Киева уходят под воду: фото и видео

Нынешнее половодье в столице стало причиной побития рекорда по уровню воды. За последние сутки уровень воды в Днепре в пределах Киева увеличился на дополнительные 8 сантиметров. В результате явления - затоплены некоторые парки столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Киевскую военную администрацию.

Что известно о половодье

Отмечается, что по состоянию на 24 апреля уровень воды составляет 644 см над "0" поста. Температура воды составляет +12 градусов. А вот уровень опасности гидрологических явлений - І (желтый).

Однако пока половодье Киеву угрозы не несет. Аварийные подтопления по городу не зафиксированы. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности.

Как выглядят затопленные парки в столице

Так, на фото вы можете увидеть, как вода добралась до парков "Муромец" и "Гидропарк" в Киеве.

Как выглядят затопленные парки в Киеве (фото: КМВА)

А вот так пошел под воду Гидропарк.

"Гидропарк" в Киеве (фото: Киевский двигатель)

Отметим, что в прошлом году половодье происходило 17 апреля. Тогда водой было затоплено множество территорий.

В Киеве были подтоплены Гидропарк, Оболонская набережная и парк "Муромец".