Парки Киева уходят под воду: фото и видео
Нынешнее половодье в столице стало причиной побития рекорда по уровню воды. За последние сутки уровень воды в Днепре в пределах Киева увеличился на дополнительные 8 сантиметров. В результате явления - затоплены некоторые парки столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Киевскую военную администрацию.
Что известно о половодье
Отмечается, что по состоянию на 24 апреля уровень воды составляет 644 см над "0" поста. Температура воды составляет +12 градусов. А вот уровень опасности гидрологических явлений - І (желтый).
Однако пока половодье Киеву угрозы не несет. Аварийные подтопления по городу не зафиксированы. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности.
Как выглядят затопленные парки в столице
Так, на фото вы можете увидеть, как вода добралась до парков "Муромец" и "Гидропарк" в Киеве.
Как выглядят затопленные парки в Киеве (фото: КМВА)
А вот так пошел под воду Гидропарк.
"Гидропарк" в Киеве (фото: Киевский двигатель)
Отметим, что в прошлом году половодье происходило 17 апреля. Тогда водой было затоплено множество территорий.
В Киеве были подтоплены Гидропарк, Оболонская набережная и парк "Муромец".
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