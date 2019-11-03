На паркет выйдет один из судей: чем удивит 11 эфир Танцев со звездами

В новом эфире Танцев со звездами появятся бывшие участники и победители проекта
11 выпуск Танцев со звездами выйдет в эфир 3 ноября в 21:00. Каждый раз авторы танцевального проекта делали шоу ярче, приурочивая эфир к новой теме, а также приглашая нового ведущего балкона и звездную гостью со специальным выступлением. Что ждет зрителей сегодня вечером? Об этом рассказывает пресс-служба проекта на официальной странице в Facebook.
На этот раз темой вечера станет возвращение героев. Так, участники предыдущих сезонов танцевального шоу получат возможность вспомнить, как все было, и в составе трио еще раз испытать свои силы на паркете.
Самым неожиданным станет то, что ведущей балкона в новом выпуске станет украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая на текущий момент вместе с мужем живет в Москве. Возможно, Тодоренко отправится в Украину сама. Специальным гостем проекта станет исполнительница TAYANNA, которая подарит свое музыкальное выступление. Чем еще удивит 11 эфир Танцев со звездами:
Факты об 11 эфир Танцыв со звездами (скриншот: facebook.com/tanci1plus1)
Участники проекта Танцы со звездами (фото: facebook.com/tanci1plus1)
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