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На паркет выйдет один из судей: чем удивит 11 эфир Танцев со звездами

STYLERТелешоу    03.11.2019 - 18:34
На паркет выйдет один из судей: чем удивит 11 эфир Танцев со звездами
Танцы со звездами (фото: пресс-служба)

В новом эфире Танцев со звездами появятся бывшие участники и победители проекта

11 выпуск Танцев со звездами выйдет в эфир 3 ноября в 21:00. Каждый раз авторы танцевального проекта делали шоу ярче, приурочивая эфир к новой теме, а также приглашая нового ведущего балкона и звездную гостью со специальным выступлением. Что ждет зрителей сегодня вечером? Об этом рассказывает пресс-служба проекта на официальной странице в Facebook.

На этот раз темой вечера станет возвращение героев. Так, участники предыдущих сезонов танцевального шоу получат возможность вспомнить, как все было, и в составе трио еще раз испытать свои силы на паркете.

Самым неожиданным станет то, что ведущей балкона в новом выпуске станет украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая на текущий момент вместе с мужем живет в Москве. Возможно, Тодоренко отправится в Украину сама. Специальным гостем проекта станет исполнительница TAYANNA, которая подарит свое музыкальное выступление. Чем еще удивит 11 эфир Танцев со звездами:

  1. На паркет вернутся герои прошлых сезонов шоу, а Наталья Могилевская совместно с Владом Ямой выйдут вместе на паркет.
  2. Алексей Яровенко, Елена Шоптенко и Павел Вишняков воплотят на сцене историю из оперы Кармен, а Елена Кравец, Макс Леонов и Юрий Ткач танцевать сальсу.
  3. Владимир Остапчук, Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин устроят зажигательное диско, зато Виктория Булитко, Дмитрий Дикусар и Руслан Сеничкин попытаются покорить самбу.
  4. Ксения Мишина, Женя Кот и MICHELLE ANDRADE будут танцевать страстное танго, а Анна Ризатдинова, Александр Прохоров, Иракли Макацария в танце ча-ча-ча расскажут историю о том, как два мужчины одновременно соревнуются за внимание девушки.

На паркет выйдет один из судей: чем удивит 11 эфир Танцев со звездами

Факты об 11 эфир Танцыв со звездами (скриншот: facebook.com/tanci1plus1)

На паркет выйдет один из судей: чем удивит 11 эфир Танцев со звездами

Участники проекта Танцы со звездами (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Напомним, что ранее MARUV превратилась в сексапильную заклинательницю змей.

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