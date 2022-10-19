У Парижі керуючий рестораном-путініст нахамив і вигнав українок: як його провчили (відео)
У столиці Франції керуючий одним з паризьких ресторанів виявився фанатом російського диктатора та нахамив відвідувачкам українкам, після чого вигнав жінок із закладу.
Відповідний інцидент потрапив на відео і був опублікований у мережі.
Кричущий випадок стався у ресторані "Le Cosy Montparnasse" на метростанції "Монпарнас".
Як видно на кадрах, керуючий біля входу до закладу громадського харчування вихваляє президента країни-агресорки РФ Володимира Путіна, плескає собі в долоні та махає руками, виганяючи українок на вулиці.
У Парижі ресторатор нахамив українкам і вигнав, прославляючи Путіна (фото: скріншот з відео)
Одна з дівчат знімала таку поведінку чоловіка на смартфон, залишаючи ресторан.
Реакція мережі - як провчили ресторатора-українофоба
Після публікації ролика в інтернеті користувачі мережі швидко відреагували на таку витівку путініста в Парижі, і крім гнівних коментарів на адресу фаната "русского мира" з численними несхвальними епітетами, користувачі запропонували залишити в профілі закладу, де працює ресторатор-хам, характерні відгуки. І дуже скоро рейтинг закладу просто впав, як і його репутація.
Так, незабаром на популярному ресурсі Yelp - сайті-каталозі про ринок послуг, заклади харчування та інше з можливістю додавати та переглядати рейтинги - цей ресторан "прикрасили" фотожаби про керівника Кремля, а також розмістили шокуючі знімки з Бучі, де російські окупанти скоїли страшні звірства та воєнні злочини.
У рейтингу закладу - маса "одиниць" (найнижчий бал із можливих), і клієнти з різних країн світу так описують свої негативні враження від відвідування ресторану:
- "Я був там із друзями минулого лютого. Їжа була холодною, атмосфера не дуже приємна, а менеджер - жахлива людина. Ми ніколи не повернемося!"
- "Цей бізнес-менеджер образив двох українців і відмовив їм у вході, кричачи "Хай живе Путін", тим самим підтримавши диктатора, який вдерся в Україну, внаслідок чого загинули тисячі людей. Абсолютно огидно."
- "Дуже поганий ресторан. Високі ціни та несмачна їжа. Посуд погано миється. Побачили таргана під столом. Персонал грубий. Ми не радимо."
- "Грубе обслуговування клієнтів. Не рекомендую, чекали на їжу понад 50 хвилин. Уникайте цього місця."
- "Власник фашист. Проходьте повз."
- "Жахливий ресторан, що належить жахливим людям, які не мають жодного відношення до ресторанного бізнесу. Єдина причина, через яку я оцінюю це 1 зіркою, полягає в тому, що неможливо оцінити його на 0 зірок."
- "Грубі люди, жахлива їжа за завищеними цінами. Дуже розчарований! Уникайте цього місця, як чуми!"
- "У цьому ресторані відчувається невимовний дух нацизму. Я не рекомендую."
- "Неможливо коли-небудь зайти в це місце з таким обслуговуванням. Грубо, брудно, огидно."
Фото: скрін yelp.com/biz/le-cosy-montparnasse-paris
Також у коментах зазначають, що охочі залишити відгуки про заклад із керуючим-путіністом можуть це зробити й на інших ресурсах. Зокрема - за цим посиланням на карті у Гуглі.
Нагадаємо, раніше влітку спалахнув гучний скандал у Чорногорії, де персонал кафе носив символіку російських окупантів.
А також ми писали, що нещодавно у Римі українці провчили італійця-фаната "русского мира" з Z-шкою та триколором.