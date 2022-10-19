В Париже управляющий рестораном-путинист нахамил и выгнал украинок: как его проучили (видео)

В столице Франции управляющий одним из парижских ресторанов оказался фанатом российского диктатора и нахамил посетительницам украинкам, после чего выгнал женщин из заведения.

Соответствующий инцидент попал на видео, и был опубликован в сети.

Вопиющий случай произошел в ресторане "Le Cosy Montparnasse" на метростанции "Монпарнас".

Как видно на кадрах, управляющий около входа в заведение общепита восхваляет президента страны-агрессора РФ Владимиру Путину, хлопает себе в ладоши и машет руками, спроваживая украинок на улицы.

В Париже ресторатор нахамил украинкам и выгнал, прославляя Путина (фото: скриншот с видео)

Одна из девушек снимала такое поведение мужчины на смартфон, покидая ресторан.

Реакция сети - как проучили ресторатора-украинофоба

После публикации ролика в интернете пользователи сети живо отреагировали на такую выходку путиниста в Париже, и помимо гневных комментариев в адрес фаната "русского мира" с многочисленными неодобрительными эпитетами, юзеры предложили оставить в профиле заведения, где работает ресторатор-хам, характерные отзывы. И очень скоро рейтинг заведения просто обвалился, как и его репутация.

Так вскоре на популярном ресурсе Yelp - сайте-каталоге о рынке услуг, заведениях питания и прочее с возможностью добавлять и просматривать рейтинги - этот ресторан "украсили" фотожабы о руководителе Кремля, а также разместили шокирующие снимки из Бучи, где российские оккупанты учинили страшные зверства и военные преступления.

В рейтинге заведения - масса "единиц" (самый низкий балл из возможных), и клиенты из разных стран мира так описывают свои негативные впечатления от посещения ресторана:

"Я был там с друзьями в прошлом феврале. Еда была холодной, атмосфера не очень приятная, а менеджер - ужасный человек. Мы никогда не вернемся!"

"Этот бизнес-менеджер оскорбил двух украинцев и отказал им во входе, крича "Да здравствует Путин", тем самым поддержав диктатора, вторгшегося в Украину, в результате чего погибли тысячи людей. Абсолютно отвратительно."

"Очень плохой ресторан. Высокие цены и невкусная еда. Посуда плохо моется. Увидели таракана под столом. Персонал грубый. Мы не советуем."

"Грубое обслуживание клиентов. Не рекомендую, ждали еду более 50 минут. Избегайте этого места."

"Хозяин фашист. Проходите мимо."

"Ужасный ресторан, принадлежащий ужасным людям, которые не имеют никакого отношения к ресторанному бизнесу. Единственная причина, по которой я оцениваю это 1 звездой, заключается в том, что невозможно оценить его на 0 звезд."

"Грубые люди, ужасная еда по завышенным ценам. Очень разочарован! Избегайте этого места, как чумы!"

"В этом ресторане чувствуется непередаваемый дух нацизма. Я не рекомендую."

"Невозможно когда-либо зайти в это место с таким обслуживанием. Грубо, грязно, отвратительно."

Фото: скрин yelp.com/biz/le-cosy-montparnasse-paris

Также в комментах указывают, что желающие оставить отзывы о заведении с управляющим-путинистом могут это сделать и на других ресурсах. В частности - по этой ссылке на карте в Гугле.