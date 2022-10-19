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В Париже управляющий рестораном-путинист нахамил и выгнал украинок: как его проучили (видео)

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Париж, Франция, Среда 19 октября 2022 22:44
В Париже управляющий рестораном-путинист нахамил и выгнал украинок: как его проучили (видео) Коллаж РБК-Украина: управляющий рестораном в Париже поплатился за свое украинофобство
Автор: Владимир Костырин

В столице Франции управляющий одним из парижских ресторанов оказался фанатом российского диктатора и нахамил посетительницам украинкам, после чего выгнал женщин из заведения.

Соответствующий инцидент попал на видео, и был опубликован в сети.

Вопиющий случай произошел в ресторане "Le Cosy Montparnasse" на метростанции "Монпарнас".

Как видно на кадрах, управляющий около входа в заведение общепита восхваляет президента страны-агрессора РФ Владимиру Путину, хлопает себе в ладоши и машет руками, спроваживая украинок на улицы.

В Париже управляющий рестораном-путинист нахамил и выгнал украинок: как его проучили (видео)

В Париже ресторатор нахамил украинкам и выгнал, прославляя Путина (фото: скриншот с видео)

Одна из девушек снимала такое поведение мужчины на смартфон, покидая ресторан.

Реакция сети - как проучили ресторатора-украинофоба

После публикации ролика в интернете пользователи сети живо отреагировали на такую выходку путиниста в Париже, и помимо гневных комментариев в адрес фаната "русского мира" с многочисленными неодобрительными эпитетами, юзеры предложили оставить в профиле заведения, где работает ресторатор-хам, характерные отзывы. И очень скоро рейтинг заведения просто обвалился, как и его репутация.

Так вскоре на популярном ресурсе Yelp - сайте-каталоге о рынке услуг, заведениях питания и прочее с возможностью добавлять и просматривать рейтинги - этот ресторан "украсили" фотожабы о руководителе Кремля, а также разместили шокирующие снимки из Бучи, где российские оккупанты учинили страшные зверства и военные преступления.

В рейтинге заведения - масса "единиц" (самый низкий балл из возможных), и клиенты из разных стран мира так описывают свои негативные впечатления от посещения ресторана:

  • "Я был там с друзьями в прошлом феврале. Еда была холодной, атмосфера не очень приятная, а менеджер - ужасный человек. Мы никогда не вернемся!"
  • "Этот бизнес-менеджер оскорбил двух украинцев и отказал им во входе, крича "Да здравствует Путин", тем самым поддержав диктатора, вторгшегося в Украину, в результате чего погибли тысячи людей. Абсолютно отвратительно."
  • "Очень плохой ресторан. Высокие цены и невкусная еда. Посуда плохо моется. Увидели таракана под столом. Персонал грубый. Мы не советуем."
  • "Грубое обслуживание клиентов. Не рекомендую, ждали еду более 50 минут. Избегайте этого места."
  • "Хозяин фашист. Проходите мимо."
  • "Ужасный ресторан, принадлежащий ужасным людям, которые не имеют никакого отношения к ресторанному бизнесу. Единственная причина, по которой я оцениваю это 1 звездой, заключается в том, что невозможно оценить его на 0 звезд."
  • "Грубые люди, ужасная еда по завышенным ценам. Очень разочарован! Избегайте этого места, как чумы!"
  • "В этом ресторане чувствуется непередаваемый дух нацизма. Я не рекомендую."
  • "Невозможно когда-либо зайти в это место с таким обслуживанием. Грубо, грязно, отвратительно."

В Париже управляющий рестораном-путинист нахамил и выгнал украинок: как его проучили (видео)

Фото: скрин yelp.com/biz/le-cosy-montparnasse-paris

Также в комментах указывают, что желающие оставить отзывы о заведении с управляющим-путинистом могут это сделать и на других ресурсах. В частности - по этой ссылке на карте в Гугле.

Напомним, ранее летом вспыхнул громкий скандал в Черногории, где персонал кафе носил символику российских оккупантов.

А также мы писали, что недавно в Риме украинцы проучили итальянца-фаната "русского мира" с Z-шкой и триколором.

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Франция Париж ресторани