Параноя чи стеження? Як зрозуміти, чи "підслуховує" вас телефон: простий спосіб

Якщо ваш телефон раптом почав показувати рекламу на тему, про яку ви щойно говорили, це може насторожити. Усі сучасні смартфони мають завжди ввімкнений мікрофон для роботи голосових помічників, і постає питання: чи підслуховують вони ваші розмови?

Про те, як перевірити, чи прослуховує смартфон наші розмови, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

Як зрозуміти, чи підслуховує вас смартфон

Щоб перевірити, чи прослуховує вас телефон, почніть обговорювати вголос унікальну тему, про яку ви ніколи раніше не говорили і не шукали інформацію. Ваш смартфон має перебувати поруч і бути ввімкненим. Важливо, щоб тема була максимально далека від ваших інтересів і звичайних запитів.

Проводьте день-два, обговорюючи цю тему вголос поруч із телефоном, не шукаючи нічого по ній на жодному зі своїх пристроїв. Можна також говорити про пов'язані з темою речі - наприклад, якщо йдеться про поїздку до Іспанії, обговоріть вивчення іспанської мови або найкращі ресторани в Мадриді.

Протягом цього часу уважно слідкуйте за рекламою, яка з'являється в соціальних мережах, на сайтах, у додатках і навіть на смарт-ТБ, якщо він у вас є. Якщо ви починаєте бачити рекламу, пов'язану з обраною темою, найімовірніше, ви підтвердили факт підслуховування.

Що робити, якщо ви підозрюєте, що телефон вас слухає

По-перше, перевірте дозволи додатків на вашому пристрої. Можливо, ви неусвідомлено дали якомусь додатку доступ до мікрофона. Перегляньте налаштування й обмежте доступ до мікрофона, камери та геолокації для всіх непотрібних додатків.

Потім очистіть історію голосових команд і вимкніть голосового помічника. Google і Siri зручні, але вони можуть записувати все, що ви говорите.

У 2023 році видання 404 Media повідомило, що стороння компанія Cox Media Group (CMG), що пропонує технологію "активного прослуховування", співпрацювала з такими гігантами, як Amazon, Google і Microsoft.

Хоча ці компанії пізніше спростували використання такої технології для стеження за користувачами, сам факт існування подібних рішень змушує замислитися. Адже реклама - основне джерело доходу, і ефективні методи її персоналізації будуть використовуватися.

Зрештою, крім компаній, вразливостями пристрою можуть скористатися і зловмисники - отримати доступ до мікрофона або камери. Найкраще, що можна зробити - завжди встановлювати оновлення для ОС і додатків.

Усі ці кроки допоможуть обмежити сторонній доступ до мікрофона. Але якщо ви все одно сумніваєтеся - просто вимикайте телефон або залишайте його в іншій кімнаті, коли обговорюєте щось особисте. Це єдиний спосіб бути впевненим, що він вас не чує.

У меню налаштувань ви можете відключити Google Assistant на телефонах Android або Siri на пристроях iOS, щоб переконатися, що вони не підслуховують вас (фото: PCWorld)

Якщо телефон не підслуховує, звідки він тоді все знає?

Хоча сама ідея про те, що ваш телефон підслуховує кожне слово, лякає, існує безліч інших способів, за допомогою яких пристрій може дізнатися про вас те ж саме - і без слів.

Смартфон - це справжнє джерело персональних даних. Він забезпечений безліччю сенсорів: гіроскопами, акселерометрами, магнітометрами та іншими. Дані з цих сенсорів можуть дати неймовірно точну інформацію про ваші звички, розпорядок дня і поведінку.

Місця, які ви відвідуєте, люди, з якими ви спілкуєтеся, ваш спосіб життя, здоров'я - все це збирається як метадані та телеметрія. І це не кажучи про всю інформацію, яку ви роками передаєте додаткам і пошуковикам на кшталт Google.

Смартфон і застосунки збирають ці дані і передають їх стороннім компаніям - таким як брокери даних - які аналізують, продають і повертають вам у вигляді персоналізованої реклами.

Тож, навіть якщо ви не обговорювали поїздку в Іспанію і не шукали її, телефон міг "здогадатися" сам: ви завантажили Duolingo для вивчення іспанської, а ваші покупки останнім часом включали шафран і хамон.

Будь-який із цих сигналів може стати причиною появи "дивно точної" реклами. І хоча технічно телефон може справді підслуховувати, найчастіше ви самі ділитеся потрібними даними - просто іншими способами.