Паранойя или слежка? Как понять, “подслушивает” ли вас телефон: простой способ

Если ваш телефон вдруг начал показывать рекламу по теме, о которой вы только что говорили, это может насторожить. Все современные смартфоны имеют всегда включенный микрофон для работы голосовых помощников, и возникает вопрос: подслушивают ли они ваши разговоры?

О том, как проверить, прослушивает ли смартфон наши разговоры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld .

Как понять, подслушивает ли вас смартфон

Чтобы проверить, прослушивает ли вас телефон, начните обсуждать вслух уникальную тему, о которой вы никогда раньше не говорили и не искали информацию. Ваш смартфон должен находиться рядом и быть включен. Важно, чтобы тема была максимально далека от ваших интересов и обычных запросов.

Проводите день-два, обсуждая эту тему вслух рядом с телефоном, не ища ничего по ней ни на одном из своих устройств. Можно также говорить о связанных с темой вещах - например, если речь идет о поездке в Испанию, обсудите изучение испанского языка или лучшие рестораны в Мадриде.

В течение этого времени внимательно следите за рекламой, которая появляется в социальных сетях, на сайтах, в приложениях и даже на смарт-ТВ, если он у вас есть. Если вы начинаете видеть рекламу, связанную с выбранной темой, скорее всего, вы подтвердили факт подслушивания.

Что делать, если вы подозреваете, что телефон вас слушает

Во-первых, проверьте разрешения приложений на вашем устройстве. Возможно, вы неосознанно дали какому-то приложению доступ к микрофону. Пересмотрите настройки и ограничьте доступ к микрофону, камере и геолокации для всех ненужных приложений.

Затем очистите историю голосовых команд и отключите голосового помощника. Google и Siri удобны, но они могут записывать все, что вы говорите.

В 2023 году издание 404 Media сообщило, что сторонняя компания Cox Media Group (CMG), предлагающая технологию "активного прослушивания", сотрудничала с такими гигантами, как Amazon, Google и Microsoft.

Хотя эти компании позже опровергли использование такой технологии для слежки за пользователями, сам факт существования подобных решений заставляет задуматься. Ведь реклама - основной источник дохода, и эффективные методы ее персонализации будут использоваться.

Наконец, кроме компаний, уязвимостями устройства могут воспользоваться и злоумышленники - получить доступ к микрофону или камере. Лучшее, что можно сделать - всегда устанавливать обновления для ОС и приложений.

Все эти шаги помогут ограничить посторонний доступ к микрофону. Но если вы все равно сомневаетесь - просто выключайте телефон или оставляйте его в другой комнате, когда обсуждаете что-то личное. Это единственный способ быть уверенным, что он вас не слышит.

В меню настроек вы можете отключить Google Assistant на телефонах Android или Siri на устройствах iOS, чтобы убедиться, что они не подслушивают вас (фото: PCWorld)

Если телефон не подслушивает, откуда он тогда все знает?

Хотя сама идея о том, что ваш телефон подслушивает каждое слово, пугает, существует множество других способов, с помощью которых устройство может узнать о вас то же самое - и без слов.

Смартфон - это настоящий кладезь персональных данных. Он снабжен множеством сенсоров: гироскопами, акселерометрами, магнитометрами и другими. Данные с этих сенсоров могут дать невероятно точную информацию о ваших привычках, распорядке дня и поведении.

Места, которые вы посещаете, люди, с которыми вы общаетесь, ваш образ жизни, здоровье - все это собирается как метаданные и телеметрия. И это не говоря о всей информации, которую вы годами передаете приложениям и поисковикам вроде Google.

Смартфон и приложения собирают эти данные и передают их сторонним компаниям - таким как брокеры данных - которые анализируют, продают и возвращают вам в виде персонализированной рекламы.

Так что, даже если вы не обсуждали поездку в Испанию и не искали ее, телефон мог "догадаться" сам: вы скачали Duolingo для изучения испанского, а ваши покупки в последнее время включали шафран и хамон.

Любой из этих сигналов может стать причиной появления "странно точной" рекламы. И хотя технически телефон может действительно подслушивать, чаще всего вы сами делитесь нужными данными - просто другими способами.