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Парады в России проводить будет просто нечем: посмотрите на эти фото уничтоженной военной техники

Парады в России скоро проводить будет нечем (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Ежегодно в России 9 мая проводят парады военной техники. И в 2022 году парад тоже собираются провести. Но уже сообщили о том, что техники на этом параде будет намного меньше.

Впрочем, это и не удивительно, так как много своей военной техники, в том числе новой и элитной, россияне отправили в Украину. Где она и была уничтожена.

На Telegram-канале "Груз200" собрали фото российской техники в стиле "было-стало". Посмотрите, какой военной техники Россия уже лишилась.

БТР-82 А

Это совершенно новая техника, которая была принята на вооружение в РФ в 2013 году. Эти бронетранспортеры сначала появились в Казахстане, а потом в России. Модификация А – улучшенный вариант этого бронетранспортера.

Камаз "Тайфун"

Еще один универсальный бронеавтомобиль повышенной защищенности. Его разработкой в РФ занимались с 2010 по 2015 года. А на эксплуатацию они были приняты в 2015 году в довольно ограниченном количестве.

Бронетранспортер "Ракушка"

Десантирующий плавающий бронетранспортер, который был введен в эксплуатацию в 2015 году. Их в России тоже немного. Одну такую машину украинские военные получили в качестве трофея после ухода россиян на севере Украины.

Еще немного уничтоженной техники

Военная техника у России все же еще есть. И для парада используют в основном то, что отправлять на фронт нет смысла.

Например, прототипы новой техники, которая существует в нескольких экземплярах. Все эти прототипы "сырые" и использовать их в деле не могут - они небоеспособные.

Ранее мы уже рассказывали о том, какую технику планируют вывести на парад в Москве на 9 мая.

А также мы писали о том, почему Россия не использует свое новое и "навороченное" оружие в войне против Украины.

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войнаПарад в МосквеВоенная техника