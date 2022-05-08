Паради в Росії проводити буде просто нічим: подивіться на ці фото знищеної військової техніки

БТР-82 А

Це абсолютно нова техніка, яка була прийнята на озброєння у РФ у 2013 році. Ці бронетранспортери спочатку з'явилися в Казахстані, а потім в Росії. Модифікація А - покращений варіант цього бронетранспортера.

Камаз "Тайфун"

Ще один універсальний бронеавтомобіль підвищеної захищеності. Його розробкою у РФ займалися з 2010 по 2015 року. А на експлуатацію вони були прийняті у 2015 році в досить обмеженій кількості.

Бронетранспортер "Ракушка"

Десантуючий плаваючий бронетранспортер, який був введений в експлуатацію у 2015 році. Їх в Росії теж небагато. Одну таку машину українські військові отримали як трофей після відходу росіян на півночі України.

Ще трохи знищеної техніки

Військова техніка у Росії все ж ще є. І для параду використовують в основному те, що відправляти на фронт немає сенсу.

Наприклад, прототипи нової техніки, яка існує в декількох примірниках. Всі ці прототипи "сирі" і використовувати у справі їх не можуть - вони небоєздатні.