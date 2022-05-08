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Паради в Росії проводити буде просто нічим: подивіться на ці фото знищеної військової техніки

Паради в Росії скоро проводити буде нічим (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Щорічно в Росії 9 травня проводять паради військової техніки. І у 2022 році парад теж збираються провести. Але вже повідомили про те, що техніки на цьому параді буде набагато менше.

Втім, це й не дивно, тому, що багато своєї військової техніки, в тому числі нової та елітної, росіяни відправили в Україну. Де вона і була знищена.

На Telegram-каналі "Груз200" зібрали фото російської техніки в стилі "було-стало". Подивіться, якої військової техніки Росія вже позбулася.

БТР-82 А

Це абсолютно нова техніка, яка була прийнята на озброєння у РФ у 2013 році. Ці бронетранспортери спочатку з'явилися в Казахстані, а потім в Росії. Модифікація А - покращений варіант цього бронетранспортера.

Камаз "Тайфун"

Ще один універсальний бронеавтомобіль підвищеної захищеності. Його розробкою у РФ займалися з 2010 по 2015 року. А на експлуатацію вони були прийняті у 2015 році в досить обмеженій кількості.

Бронетранспортер "Ракушка"

Десантуючий плаваючий бронетранспортер, який був введений в експлуатацію у 2015 році. Їх в Росії теж небагато. Одну таку машину українські військові отримали як трофей після відходу росіян на півночі України.

Ще трохи знищеної техніки

Військова техніка у Росії все ж ще є. І для параду використовують в основному те, що відправляти на фронт немає сенсу.

Наприклад, прототипи нової техніки, яка існує в декількох примірниках. Всі ці прототипи "сирі" і використовувати у справі їх не можуть - вони небоєздатні.

Раніше ми вже розповідали про те, яку техніку планують вивести на парад у Москві на 9 травня.

А також ми писали про те, чому Росія не використовує свою нову і "наворочену" зброю у війні проти України.

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войнаПарад у МосквіВійськова техніка