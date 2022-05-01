Парад скоро проводить будет нечем: РФ лишилась техники, которой особенно гордилась

В России на 9 мая запланирован традиционный парад. Однако в 2022 году он будет весьма унылым – не будет навороченной техники, которой так гордилась РФ. Будет намного меньше людей и ни одного гостя из других стран.

Что известно о российском параде к 9 мая – читайте в Styler ниже.

Война так ослабила Россию, что она вынуждена планировать меньшее количество военной техники на параде в Москве. Об этом рассказал в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские защитники за два месяца уничтожили уже более тысячи российских танков, почти 200 самолетов, почти две с половиной тысячи бронированных военных машин.

"Конечно, у оккупантов еще есть техника в запасах. Да, у них еще остаются ракеты для ударов по нашей территории. Но эта война уже ослабила Россию так, что они вынуждены планировать даже меньшее количество военной техники для участия парада в Москве", - подчеркнул Зеленский.

Какой технике на параде уже не будет

По данным издания ВВС, в 2022 году на парад в РФ сможет выехать всего 129 единиц военной техники. В 2021 году было около 200 машин. Самолетов и вертолетов планируется выпустить столько же, сколько и в прошлом году – 77 единиц.

А вот навороченной техники, которая была на параде в прошлом году и которой так гордилась РФ, в этом году не будет. А именно:

Танки Т-80БВМ

Самоходно-артиллерийская установка 2С35 "Коалиция"

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек"

Машины инженерной системы дистанционного минирования "Заземление"

Зенитный комплекс "Панцирь-С"

Машины Росгвардии

Практически всю эту технику, кроме САУ "Коалиция", которая находится в разработке, видели в Украине. И часть – в уничтоженном виде.

А вот выведут на парад технику, которой по сути в РФ нет. К примеру танки Т-14 "Армата". У этих танков весьма печальная судьба. Было выпущено около 20 прототипов этого танка – исключительно для испытаний и парадов. Их несколько раз выводили на парад, но каждый раз они ломались. И никаких серийных выпусков этого танка не было.

Скорее всего подобная судьба и у другой техники, которую покажут на параде в количестве нескольких штук – БТР "Бумеранг", САУ "Мста", БМП "Курганец".

Кстати, покажут на параде Су-57 "Невидимка" в количестве 4 штук. И весьма сомнительно, что их действительно покажут, так как на начало 2022 года об этих самолетах эксперты высказывались весьма негативно. Денег на их создание нет, прототипы для испытаний сырые и непригодные.

А что с армией на параде?

В пешем строю в составе парада пройдет около 10 тысяч человек (в прошлом году было 12 тысяч). Однако часть этих людей – казаки, дети из военизированного движения "Юнармия" и сотрудники МЧС. Росгвардии в этом году будет две роты, хотя ранее их было намного больше. Еще пройдут студенты военных училищ.

Кроме того, в РФ есть определенное понятие – парадная армия. То есть, по сути – это резерв, который показывают исключительно на параде. Этот резерв непригоден для военных действий, не воюет и не умеет. Основная задача таких людей и техники – шагать на парадах.

А для массовки людей набирают в интернете. Погулять в центре Москвы или Санкт-Петербурга на 9 мая пару часов – 300 рублей/в час. В объявлениях пишут прямо – нужны люди на массовку.

Гостей не будет совсем

В 2022 году военный парад на 9 мая в РФ посещать гости не будут. Как сообщают в Кремле, никого не приглашали, так как дата не юбилейная.

Но в прошлом году парад посетил один гость – президент Таджикистана. И до этого – гости тоже приезжали. Но все начало меняться в 2014 году – после вторжения РФ в Крым и на Донбасс.

В 1995 году на параде были премьер-министр Великобритании (на тот момент Джон Мейджор), президент Франции (Франсуа Миттеран), президент США (Билл Клинтон), канцлер ФРГ (Гельмут Коль).

С тех пор на парады в Москву приезжали лидеры 56 стран, в том числе и председатель КНР, Леонид Кучма (президент Украины), Эдуард Шеварднадзе (президент Грузии). И вот лидеры Литвы и Эстонии от приглашений вежливо отказывались. Следующими стали лидеры Грузии – они перестали посещать парады с 2008 года.

В 2010 году в Москву приехали председатель КНР и канцлер ФРГ Ангела Меркель. А также представители Болгарии, Вьетнама, Греции, Израиля и Чехии. В 2011 году парад был более скромный, но гости все равно присутствовали.

А с 2014 года на парады в Москве ездить иностранные гости перестали. РФ пыталась создать видимость и приглашала в гости глав республик бывшего СССР. И даже якобы союзники начали отправлять представителей от власти.

В 2016 году приехал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в 2017 году – лидер Молдавии Игорь Додон. В 2018 – президент Сербии Александр Вучич.

В 2020 году все планы спутал коронавирус и парад к 75-летию Победы перенесли на 24 июня. Приглашения были отправлены главам 19 государств. Но посетили его лишь главы Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии и непризнанных квазиреспублик.

Но в 2022 году от РФ отказались даже страны бывшего СССР, осталась лишь Беларусь. Все остальные выступили против войны – открыто или завуалировано. А значит – никаких визитов, никаких парадов.