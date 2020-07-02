Украинцев ждет полный парад планет: это явление мы увидим последний раз

Парад планет 54июля 2020 (фото: pixabay.com)

Полный парад планет можно наблюдать примерно раз в 170 лет

Полный парад планет начнется 4 июля 2020. Это явление поистине уникально, ведь все люди живущие на Земле сейчас больше не смогут стать свидетелями того, как все 8 планет Солнечной системы и даже планета-карлик Плутон выстроятся в один ряд.

Увы, посмотреть на парад планет в полном масштабе можно лишь удалившись от Солнечной системы, что невозможно, но некоторые планеты мы все же увидим, пишет Хайтек.

Интересно, что в 1982 году многие украинцы уже стали свидетелями полного парада планет. А вот в следующий раз оно произойдет лишь в 2161-м, а затем в 2492 годах.

А вот подобное явление с участием трех планет бывает около двух раз в год, четыре планеты выстраиваются в ряд раз в год, пять - один раз в 19 лет. А вот Великий парад с 8 планетами, а иногда и с Плутоном, случается в среднем раз в 170 лет.

Отметим, что парад планет не имеет четкого времени, как затмения или полнолуния. Он начнется 4 июля и будет продолжаться порядка двух недель.

С этого дня в ночном небе можно будет увидеть Марс, Юпитер и Сатурн, по утрам - Венеру, а вот Уран и Нептун слишком далеко, поэтому их не видно невооруженным глазом, а наблюдать за Меркурием не выйдет из-за Солнца.

А вот если бы человек мог удалиться от Солнечной системы на несколько миллиардов километров, можно было бы увидеть, как планеты образовали одну линию.

Ранее мы писали, что карты Таро сулят нам сюрпризы и крутые перемены в июле 2020.

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Автор: Светлана Мащенко