Паплюжать честь ЗСУ: Фаріон вимагає покарати бійців "Азова"

Професорка та викладачка вимагає, аби були покарані майор ЗСУ Максим Жорін та начальник штабу бригади "Азов" майор Богдан Кротевич.

"Про необхідність вжити заходів щодо хамської поведінки заступника командира 3-ої ОШБр, майора ЗСУ Максима Жоріна і начальника штабу бригади "Азов" майора Богдана Кротевича на адресу професора, доктора філологічних наук, народного депутата України VII скликання Ірини Фаріон, які паплюжать честь українського офіцера і кидають тінь на всю українську армію", - говориться у тексті.

Вона додала, що днями в медіапросторі сталася безпрецедентна словесна баталія між нею, мовознавцем, доктором філологічних наук, професором, народним депутатом України VII скликання та заступником командира 3-ої ОШБр, майором ЗСУ Максимом Жоріним.

"Останній у дописі на офіційному телеграм-каналі бригади тричі послав мене матом у відповідь на мої слова в етері "Рандеву з Яніною Соколовою". На тезу, підкреслюю, пані Соколової "Але військові "Полку Азов" і 3-тя штурмова, частина з них спілкуються російською... Але ж ми їх не можемо назвати "кацапами" я дала незмінну протягом років, присвячених захисту й дієвому утвердженню мови в усіх суспільних царинах, відповідь: "Що, вам хлопці, заважає виконувати ст. 29 Закону про Збройні сили України... Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть русскіми... Чому зійшлося саме українською мовою?" - підкреслила Фаріон.

Далі професорка посилається на чинні закони України, а саме на ст. 10 Конституції України.

"До публічного вияву неповаги до пані, а значить до потурання воїнської чести, долучився й начальник штабу бригади "Азов" майор Богдан Кротевич ("Тавр") під час інтерв'ю Наталії Мосійчук, де абсолютно бездоказово назвав мене "пособницею російської пропаганди й, можливо, людиною з високим рівнем деменції". Тоді коли я, як філолог, закликаю чітко "визначити поняття" і не вживати оксюморону "російськомовний українець" (Конституційний Суд 14.07.21 P/2021 визначив, що "російськомовні громадяни не становлять одноцільної соціальної одиниці, є політичним конструктом, а не юридичною категорією, на яку не може поширюватись режим юридичного захисту") - п. Жорін та п. Кротевич вдаються до суб'єктивних оцінних суджень, що мають на меті публічно дискредитувати та паплюжити мою честь та гідність. Це ніщо інше, як втілення так званої "культури скасування". Але на медійному зриві скасовують кого? Не тих, хто роками відкрито працював на ворога; не тих, хто за хай яку ціну тримається мовної, а значить, культурної та духової спільности з Москвою, натомість особу, яка десятиліттями є найпослідовнішим і найрадикальнішим захисником усього питомо українського, і насамперед мови як осердя української тожсамости", - говориться у тексті звернення.

Фаріон звинувачує бійців "Азова" у тому, що вони закликають до російськомовності у лавах ЗСУ, що суперечить багатьом настановам та законам.

"Зрештою, п. 3.11. чітко наголошує на потребі уникати втручань у політику. Чи не є свідоме розпалювання ворожнечі та паплюження потреби виконувати Закон про мову в ЗСУ прикладом політизації армії та нечуваного вивищення одних військових формувань над іншими – тими, для яких україномовність в армії аксіома служби. Чи потураючи цьому мовчанням, ми не працюємо на розбрат усередині нашого війська і не ослаблюємо самі себе?", - продовжує професорка.

Вона попросила вжити необхідних заходів щодо хамської поведінки п. Жоріна та п. Кротевича.