Паперове, золоте або порцелянове: як називаються річниці весіль та що потрібно дарувати

Як називаються річниці весілля

Ситцеве весілля (1 рік разом). Пара прожила разом рік і багато хто в цей час готується до появи первістка. Чоловік і дружина встигли впізнати одне одного та впоратися з першими сімейними труднощами. За старих часів дарували відрізи тканини - для ліжка, пелюшок та скатертин. Зараз дарують постільні речі або речі для малюка з тканини.

Паперове весілля (2 роки разом). Папір символізує крихкість союзу, оскільки в цей час починаються перші серйозні труднощі, у багатьох у сім'ї є малюк і пара вчиться розподіляти обов'язки та турботу один про одного. Дарують все, що зроблено з паперу – книги, альбоми, картини.

Шкіряне весілля (3 роки разом). Сім'я вже стала міцнішою і пара навчилася бути більш гнучкою та еластичною як шкіра. Для подарунка підійдуть вироби зі шкіри – ремінь, портмоне, гаманці, сумки, обкладинки зі шкіри.

Дерев'яне весілля (5 років разом). Дерево вважається символом міцного союзу. Пара, яка здолала цей рубіж, має більше шансів на довге сімейне життя, оскільки вони вже пустили коріння. Як подарунок вибирають будь-який виріб з дерева - від дерев'яного посуду до меблів.

Олов'яне весілля (10 років разом). Таку річницю вже відзначають пишно, з особливою урочистістю, оскільки пара подолала кризові роки та встояла. Чоловік на 10 річницю дарує дружині такі ж квіти, як на їхньому весіллі або величезний букет червоних троянд.

Парі дарують предмети з олова – це може бути посуд, предмети інтер'єру. Ще є цікава прикмета – дружина повинна носити з собою олов'яну ложку, а вночі покласти її під подушку, щоб вона принесла щастя та достаток сім'ї.

Порцелянове весілля (20 років разом). Ця дата символізує міцну та щасливу родину. Однак фарфор має властивість битися, якщо з ним поводитися необережно. Тому варто пам'ятати про турботу та повагу і через 20 років спільного життя.

На таку річницю дарують зазвичай новий сервіз та посуд, а старий та надбитий зазвичай з дому викидають.

Срібне весілля (25 років разом). Така річниця символізує благородний метал - срібло. Це символ міцного та щасливого союзу. За традицією пара обмінюється додатковими кільцями - зі срібла, на знак свого кохання та вірності. Ці кільця потім носять разом з обручками. На урочистість збирають усіх рідних та близьких друзів.

На таку дату дарують лише срібло – подарунки можуть бути зовсім невеликими та недорогими, але лише з цього металу.

Перлове весілля (30 років весілля). Цей камінь ніколи не стає тьмяним і тому він символізує міцні та щасливі сімейні стосунки. Чоловік на таку річницю дарує дружині намисто або намисто з перлів - воно символізує його щирі каяття за те, що їй довелося плакати за роки шлюбу.

Полотняне весілля або коралове (35 років шлюбу). Два символи довгого спільного життя та здоров'я. Корали складаються з дрібних шматочків вапна - як роки у шлюбі, які накопичувалися і робили союз міцнішим.

Подружжю дарують скатертини, пледи, килими, жінці – коралове намисто, чоловікові – сорочку.

Рубінове весілля (40 років спільного життя). Це символ нагадує про палкі та гарячі почуття, які скріпили навіки цей союз. Рубін ще символізує кров, а пара стала кровними родичами.

Цього дня дарують прикраси з рубінами, предмети для дому та обов'язково – великий кошик із червоними фруктами.

Сапфірове весілля (45 років разом). Цей камінь є символом вірності, щирості та міцного шлюбу. Дарують прикраси із сапфірами – такий камінь допомагає позбутися важких думок, надає сили, позбавляє хвороб.

Золоте весілля (50 років разом). До такої пари доживають не багато пар, тому намагаються відзначати таку річницю з усіма рідними та близькими. Найважливіший подарунок на це весілля - нові обручки із золота, яким обмінюються ювіляри.

А старі прикраси передають своїм спадкоємцям - як символ міцних уз шлюбу, любові та вірності. Часто проводять ще одну церемонію одруження.

А ювілярам дарують усе, що має золото чи позолоту – від металу до тканин.

Діамантове весілля (60 років). Символом цієї річниці є діамант, який вважається найтвердішим і найміцнішим каменем серед коштовностей. Подарунки дарують будь-які.

Інші роковини:

65 років - Залізне весілля

70 років - Благодатне весілля

75 років - Коронне весілля

80 років - Дубове весілля

90 років - Гранітне весілля

100 років - Платинове весілля